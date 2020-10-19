Kamyon ile işçi servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 347.493'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 9.296 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 19 Ekim Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

19 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

18 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün 1.500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1401 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 302 bin 499'a çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909'a ulaştı. Hasta sayısı 345 bin 678, vefat sayısı 9 bin 224, ağır hasta sayısı 1428, aktif hasta sayısı 33 bin 955 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 294 bin, Hindistan'da 7 milyon 442 bin, Brezilya'da 5 milyon 201 bin ve Rusya'da 1 milyon 384 bine ulaştı.

İngiltere'de, salgın önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grubun üyeleri, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da yürüyüş yaptı.

İtalya'da son 24 saatte tespit edilen 10 bin 925 yeni vaka, ülkede salgının başladığı 21 Şubat’tan beri en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Belçika'da federal hükümet salgınla mücadele için yeni tedbirler açıkladı. Bunlar arasında kafe, bar ve restoranların bir ay boyunca kapatılması, gece yarısından sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması, mümkün olduğunca evden çalışma mecburiyeti gibi önlemler bulunurken, restoranların paket servisinin devam edebileceği kaydedildi. Belçika hükümeti, kapanan iş yerlerini desteklemek için 500 milyon avroluk bütçe ayrıldığını duyurdu.

Vatikan Şehir Devleti'nde Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ikamet ettiği Santa Marta konukevinde kalan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisinin başka bir yerde tecrit altına alındığı bildirildi.

Malta'da vakaların hızla yükselmesi sonrasında yeni sıkı tedbirler açıklandı. Buna göre, ülkede açık alanlarda da maske zorunluluğu getirilirken, bar ve gece kulüplerinin saat 23.00'te kapanacağı bildirildi. Kurallara uymayanlara yönelik para cezalarının da artırıldığı duyuruldu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’e yapılan rutin Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Kovid-19'a yakalanan bir bakanla aynı ortamda yer aldığı gerekçesiyle 14 gündür bulunduğu ev karantinasından çıktı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Torino, Parma ve Crotone'da Kovid-19 vakalarına rastlandı.