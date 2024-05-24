19 Mayıs Koşusu'nu üst üste ikinci kez Vincitore kazandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımını yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin anısına düzenlenen koşu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de gerçekleşti. Geçmiş koşu performansları başarılı 3+ yaşlı safkan İngiliz atlarının iştirak ettiği koşu, 2000 metre mesafe üzerinden sentetik pistte yapıldı.

2024 yılı 19 Mayıs Koşusu'nu (G1); 2023 yılında da olduğu gibi, eski Galatasaraylı yönetici Necati Demirkol'un sahibi ve yetiştiricisi olduğu, Zülfükar Güneli tarafından antrene edilen 6 yaşındaki doru erkek safkan Vincitore (Victory Gallop - Elevato / Kaneko) jokeyi Selim Kaya idaresinde kazandı. Böylece Necati Demirkol'un sarı-kırmızılı formalı atı mayıs ayında kupa alarak Galatasaray'ın geleneğini sürdürdü.

Başarılı safkan elde ettiği bu önemli koşu galibiyetiyle kariyerinin 10. birinciliğine ulaştı. 9 safkanın birincilik mücadelesi verdiği sezonun bu önemli randevusunda ikinciliği, Ali Yıldız idaresindeki Koca Seyid (Smart Robin - Red Bird / Fantastic Fellow) elde ederken, Dagmar (Three Valleys - Gipsy Queen / Dehere) isimli safkan Ahmet Çelik ile üçüncü, Akın Sözen ile bu koşuya katılan Oğlum Doruk (Bosporus - Carolina Reaper / Victory Gallop) dördüncü ve son olarak Oğuzun Rüyası (Native Khan - Ateş Hanım / Karabeyhan) ise Hışman Çizik ile beşinci oldu. Koşunun galibi Vincitore için bitiriş derecesi 2.01.90 olurken, farklar 1,5 Boy - 1 Boy - 1 Boy - 3 Boy şeklinde sonuçlandı.