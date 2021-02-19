Milli Piyango 19 Şubat çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle oynadığı Milli Piyango çekiliş sonuçlarını ve sonuç sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 ŞUBAT 2021

19 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

548962

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

452635

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar

012734 090983

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

013835 043813 180395 297313 360385 402741 417051 437858 449121 536736

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

017486 094391 145919 335235 366645 374561 395557 406105 450253 493689

2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

017918 020925 203467 292672 299290 426108 454328 459399 463660 488173

Son 5 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

00188 10749 37440 65438 75353 76234 84060 88992 94800 96147

Son 4 rakamına göre 240 TL ikramiye kazanan numaralar

0512 1248 2413 4083 4283 4409 5511 5578 6678 8460

Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

234 381 757 805 886 930 953 999

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

18 24 36 41 87 88

Son 1 rakamına göre 40 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

3 8

4.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

048962 148962 248962 348962 448962 508962 518962 528962 538962 540962

541962 542962 543962 544962 545962 546962 547962 548062 548162 548262

548362 548462 548562 548662 548762 548862 548902 548912 548922 548932

548942 548952 548960 548961 548963 548964 548965 548966 548967 548968

548969 548972 548982 548992 549962 558962 568962 578962 588962 598962

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde: Tam Bilet: 30 TL Yarım Bilet: 15 TL Çeyrek Bilet: 7,5 TL Özel Çekilişlerde: Tam Bilet: 50 TL Yarım Bilet: 25 TL Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık



Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.