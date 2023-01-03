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2 bin 350 yıllık tümülüs, turizme kazandırılacak

Aydın´ın Kuşadası ilçesinde 2022 yılında Pygela Antik Kenti'nde yapılan yüzey araştırmalarında bulunan, çevresi 23.5 metre uzunluğunda duvarla çevrili Helenistik dönemde yapıldığı değerlendirilen 2 bin 350 yıllık tümülüsün, yapılacak kazı çalışmalarıyla turizme kazandırılacağı bildirildi

2 bin 350 yıllık tümülüs, turizme kazandırılacak
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DHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Erön'ün kazı başkanlığında 2022 yılında Kuşadası Kuştur mevkisinde bulunan Pygela Antik Kenti'nde yüzey araştırması yapıldı.

DHA'nın haberine göre çalışmalarda Helenistik döneminde yapıldığı değerlendirilen tümülüs bulundu.

2 bin 350 yıl öncesine ait, etrafı 23,5 metre uzunluğunda yuvarlak duvarla örülü, içerisinde 4,5 metre uzunluğunda, 3 metre 80 santim genişliğindeki mezar bulunan tümülüsün, dönemin üst düzey yöneticileri veya bir komutana ait olduğu değerlendiriliyor.

Mezarın 2023 yılında yapılacak kazı çalışmalarıyla tamamen ortaya çıkarılarak turizme kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi. 1974- 1978 yılları arasında tümülüsün bir kısmında kazı çalışmasının yapıldığı ancak tamamının gün yüzüne çıkarılmadığı belirtildi.

"KAZDIĞIMIZDA ORTAYA GÖRSEL BİR ŞÖLEN ÇIKACAK"

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Kuşadası yüzey araştırmasında önemli sonuca ulaştık. Pygela Antik Kenti'nin doğusunda bir tümülüs yapısıyla karşılaştık. Bu yapıda önemli bir dönemin üst düzey yöneticisinin mezar yapısı olduğu ortaya çıktı. İşçiliği ve yapının nitelik olarak büyüklüğü bize kültür turizmi açısından da önemli bir potansiyel taşıdığını gösterdi. Bu noktada yüzey araştırmasının sonuçlarını değerlendiriyoruz.

Yapıyı ortaya çıkarmak için çevre temizliği yapıldı. 2023 yılı itibarıyla bu timüsüsün kazılmasıyla ilgili plan ve programa başladık. Yapıları ortaya çıkarmak adına önemli bir keşif olduğunu düşünüyorum. Mezarın büyüklüğü, yapım aşamasındaki işçilik niteliği aslında bize orada gömülü olan kişinin toplumsal statüsü açısından da ipuçları veriyor. Yapıyı incelediğimizde dönemin kralı, en üst düzey yöneticilerinden biri veya çok rütbeli bir komutanın burada gömülü olduğunu gösteriyor. Maalesef dönem soygunuyla yapı tahribata uğramış. Ancak, burası bir tümülüs, kazdığımız zaman ortaya görsel bir şölen çıkacağından eminim" dedi.

"ORTAYA ÇIKINCA BÜYÜK SES GETİRİR"

Kazı Başkanı Doç. Dr. Aydın Erön ise "Kuştur Tümülüs'ü Helenistik dönemde yapıldığı tahmin dilen anıt mezarlardan biri. Söz konusu bölgedeki tümülüs uzun süredir çalışılmayan bir yapıydı. Bu nedenle bu yapıyı yeniden temizleyip tanıtabilmek bizim için de önemli. Çünkü biz M.Ö. 350- 300´lü yıllardan kalan bu tür mezarlarla çok sık karşılaşmıyoruz. Duvar işçiliğinin çok kaliteli olduğunu zaten bize kanıtlıyor.

2022 yılındaki çalışmalarda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi bizlere destek verdi. Bu vesile ile bu anıt mezarın etrafını temizleme imkanı bulduk. Bunun bölge turizmi açısından çok değerli bir anıt mezar olduğunu düşünüyoruz. O dönemle ilgili bu tarz anıt mezar pek yok. Kuşadası´nda böyle bir anıt mezarın ortaya çıkarılması ve bunun sergilenmesi durumunda bölge daha fazla ziyaretçi tarafından takip edilebilir noktaya gelecek. Çok büyük bir mezar. Bu açıdan büyük ses getirir" diye konuştu.

* Haberin görselleri AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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