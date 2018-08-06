İstanbul'da 3 ilçede ele geçirilenler şaşırttı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu'nun zengin kültür mozaiğinin ve kültürel mirasının talan edilip yağmalanmasını ve yurt dışına çıkarılmasını önlemek için operasyon başlattı.

2 BİN YILLIK GLADYATÖR MİĞFERİ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde düzenlenen operayonda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 2 bin yıllık Roma dönemine ait bronz gladyatör miğferi ele geçirilidi. Miğferin üzerinde kabartma olarak savaş ve güç simgesi bazı metaryallerin betimlendiği görüldü.

Ele geçirilen bu miğferin, kabartmalı örneğinin Türkiye'deki müzelerde bile ender bulunduğu öğrenildi.



SPARTAKÜS DÖNEMİ MİĞFER

Gladyatör miğferinin, tarihin en ünlü gladyatörlerinden olan Spartaküs ile aynı döneme denk geldiği belirtildi.



İŞTE ELE GEÇİRİLEN DİĞER TARİHİ ESERLER

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler şöyle:

-Memlüklüler dönemi üzeri işlemeli 14 adet bronz kazan, 1 adet alem başı, Safavi dönemi 4 adet miğfer, 3 adet kalkan

-Selçuklu dönemi 1 adet havan ve tokmağı, 21 adet hayvan figürlü kapı kilitleri, 1 adet yüzük

-Osmanlı Dönemi 3 adet aşure kabı

-Kudüs kökenli 3 adet üzerleri İbranice yazı karakterli bronz levha

-Eski Yunan, Roma ve İslami dönemlere ait 21 adet sikke

-163 adet çeşitli form ve biçimlerde arkeolojik objeler

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