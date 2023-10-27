Denizli'de yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor
Denizli'de aracıyla evden ayrılan 60 yaşındaki Veysel Demir'den 2 gündür haber alınamıyor. Son olarak bir büfeden alışveriş yaptığı belirlenen yaşlı adam aranıyor
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Çakır Mahallesi'nde yaşayan Veysel Demir (60), 25 Ekim 2023 Çarşamba günü aracıyla sabah saatlerinde evden ayrıldı.
Uzun süre eve dönmeyen ve telefonlarına ulaşamayan aile, jandarmaya başvurdu. Jandarma ekipleri bölgede başlattığı arama çalışmalarında Demir'in en son bir büfeye uğrayarak alışveriş yaptığı belirlendi.
Aile, kaybolduğu gün üzerinde gri bir kazak bulunan Veysel Demir'i görenlerin emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi.