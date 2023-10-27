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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 gündür haber alınamıyor

        Denizli'de yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor

        Denizli'de aracıyla evden ayrılan 60 yaşındaki Veysel Demir'den 2 gündür haber alınamıyor. Son olarak bir büfeden alışveriş yaptığı belirlenen yaşlı adam aranıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:33
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        2 gündür haber alınamıyor
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesi Çakır Mahallesi'nde yaşayan Veysel Demir (60), 25 Ekim 2023 Çarşamba günü aracıyla sabah saatlerinde evden ayrıldı.

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        Uzun süre eve dönmeyen ve telefonlarına ulaşamayan aile, jandarmaya başvurdu. Jandarma ekipleri bölgede başlattığı arama çalışmalarında Demir'in en son bir büfeye uğrayarak alışveriş yaptığı belirlendi.

        Aile, kaybolduğu gün üzerinde gri bir kazak bulunan Veysel Demir'i görenlerin emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi.

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