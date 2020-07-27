YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 yıllık üniversite okumak isteyen öğrenciler için önlisans bölümlerini YKS tercih sürecinde kolaylık sağlaması adına haberimizde derledik. İşte, 2 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları 2020

ÖSYM YKS KILAVUZU 2020

2 YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ NELER?

Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Adalet Taban Puanları (2 Yıllık)

Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Anestezi Taban Puanları (2 Yıllık)

Arıcılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Aşçılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)

Atık Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları (2 Yıllık)

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Bağcılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Bahçe Tarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Basım ve Yayın Teknolojileri Taban Puanları (2 Yıllık)

Basın ve Yayıncılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgi Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgisayar Operatörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Bitki Koruma Taban Puanları (2 Yıllık)

Biyokimya Taban Puanları (2 Yıllık)

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Boya Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Çevre Koruma ve Kontrol Taban Puanları (2 Yıllık)

Çevre Sağlığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Çevre Temizliği ve Denetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Çocuk Gelişimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Çini Sanatı ve Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Deniz Brokerliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Denizci Sağlığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Deniz Ulaştırma ve İşletme Taban Puanları (2 Yıllık)

Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Deri Konfeksiyon Taban Puanları (2 Yıllık)

Deri Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Taban Puanları (2 Yıllık)

Dijital Medya ve Pazarlama Taban Puanları (2 Yıllık)

Dış Ticaret Taban Puanları (2 Yıllık)

Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Diyaliz Taban Puanları (2 Yıllık)

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Döküm Taban Puanları (2 Yıllık)

Eczane Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Elektrik Taban Puanları (2 Yıllık)

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Elektronik Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Elektronörofizyoloji Taban Puanları (2 Yıllık)

Emlak ve Emlak Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Endüstriyel Cam ve Seramik Taban Puanları (2 Yıllık)

Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Endüstriyel Kalıpçılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Endüstriyel Tavukçuluk Taban Puanları (2 Yıllık)

Enerji Tesisleri İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları (2 Yıllık)

Eser Koruma Taban Puanları (2 Yıllık)

Et ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Ev İdaresi Taban Puanları (2 Yıllık)

Ev Tekstili Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Evde Hasta Bakımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Fındık Eksperliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Fidan Yetiştiriciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Fizyoterapi Taban Puanları (2 Yıllık)

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları (2 Yıllık)

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Geleneksel El Sanatları Taban Puanları (2 Yıllık)

Gemi İnşaatı Taban Puanları (2 Yıllık)

Gemi Makineleri İşletme Taban Puanları (2 Yıllık)

Geoteknik Taban Puanları (2 Yıllık)

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları (2 Yıllık)

Gıda Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Giyim Üretim Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Grafik Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Halıcılık ve Kilimcilik Taban Puanları (2 Yıllık)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları (2 Yıllık)

Harita ve Kadastro Taban Puanları (2 Yıllık)

Hava Lojistiği Taban Puanları (2 Yıllık)

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Taban Puanları (2 Yıllık)

İç Mekan Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

İkram Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

İlahiyat (Önlisans) Taban Puanları (2 Yıllık)

İlk ve Acil Yardım Taban Puanları (2 Yıllık)

İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

İnşaat Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları (2 Yıllık)

İş Makineleri Operatörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)

İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları (2 Yıllık)

İş ve Uğraşı Terapisi Taban Puanları (2 Yıllık)

İşletme Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Kaynak Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Kimya Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Kooperatifçilik Taban Puanları (2 Yıllık)

Kozmetik Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Kültürel Miras ve Turizm Taban Puanları (2 Yıllık)

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları (2 Yıllık)

Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Lastik ve Plastik Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Lojistik Taban Puanları (2 Yıllık)

Maden Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Makine Taban Puanları (2 Yıllık)

Makine, Resim ve Konstrüksiyon Taban Puanları (2 Yıllık)

Maliye Taban Puanları (2 Yıllık)

Mantarcılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Marina ve Yat İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Marka İletişimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Medya ve İletişim Taban Puanları (2 Yıllık)

Mekatronik Taban Puanları (2 Yıllık)

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Taban Puanları (2 Yıllık)

Metalurji Taban Puanları (2 Yıllık)

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları (2 Yıllık)

Mimari Restorasyon Taban Puanları (2 Yıllık)

Mobil Teknolojileri Taban Puanları (2 Yıllık)

Mobilya ve Dekorasyon Taban Puanları (2 Yıllık)

Moda Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Moda Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları (2 Yıllık)

Nüfus ve Vatandaşlık Taban Puanları (2 Yıllık)

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Nükleer Tıp Teknikleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Odyometri Taban Puanları (2 Yıllık)

Optisyenlik Taban Puanları (2 Yıllık)

Organik Tarım Taban Puanları (2 Yıllık)

Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları (2 Yıllık)

Oto Boya ve Karoseri Taban Puanları (2 Yıllık)

Otobüs Kaptanlığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Otopsi Yardımcılığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları (2 Yıllık)

Pastacılık ve Ekmekçilik Taban Puanları (2 Yıllık)

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Pazarlama Taban Puanları (2 Yıllık)

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Perfüzyon Teknikleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Peyzaj ve Süs Bitkileri Taban Puanları (2 Yıllık)

Podoloji Taban Puanları (2 Yıllık)

Polimer Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Posta Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Radyo ve Televizyon Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Radyoterapi Taban Puanları (2 Yıllık)

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Makinistlik Taban Puanları (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Reklamcılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Sahne ve Dekor Tasarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Seracılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Seramik, Cam ve Çinicilik Taban Puanları (2 Yıllık)

Silah Sanayi Teknikerliği Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları (2 Yıllık)

Sondaj Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Sosyal Güvenlik Taban Puanları (2 Yıllık)

Sosyal Hizmetler Taban Puanları (2 Yıllık)

Sosyal Medya Yöneticiliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Spor Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Su Altı Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Sulama Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Süt ve Besi Hayvancılığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Şarap Üretim Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Tahribatsız Muayene Taban Puanları (2 Yıllık)

Tapu ve Kadastro Taban Puanları (2 Yıllık)

Tarım Taban Puanları (2 Yıllık)

Tarım Makineleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Tarımsal İşletmecilik Taban Puanları (2 Yıllık)

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Tarla Bitkileri Taban Puanları (2 Yıllık)

Tekstil Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Tekstil ve Halı Makineleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları (2 Yıllık)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları (2 Yıllık)

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları (2 Yıllık)

Tohumculuk Taban Puanları (2 Yıllık)

Turist Rehberliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Turizm Animasyonu Taban Puanları (2 Yıllık)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Uçak Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Uçuş Harekat Yöneticiliği Taban Puanları (2 Yıllık)

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) Taban Puanları (2 Yıllık)

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) Taban Puanları (2 Yıllık)

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik Taban Puanları (2 Yıllık)

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik Taban Puanları (2 Yıllık)

Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon Taban Puanları (2 Yıllık)

Üretimde Kalite Kontrol Taban Puanları (2 Yıllık)

Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları (2 Yıllık)

Yağ Endüstrisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Yapı Denetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Yapı Ressamlığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Yapı Tesisat Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Yapı Yalıtım Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Yaşlı Bakımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Yeni Medya ve Gazetecilik Taban Puanları (2 Yıllık)

Yat Kaptanlığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Yerel Yönetimler Taban Puanları (2 Yıllık)

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)