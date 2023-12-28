Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 20 günlük bebek ölü bulundu

        20 günlük bebek ölü bulundu

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 20:16 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 günlük bebek ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de Yeşil Mahalle Cumali Sokak’ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu anne F.H. (20), 20 günlük oğlu M.H.’yi emzirdikten sonra beşiğine yatırdı.

        Bir süre sonra odaya girdiğinde bebeğini hareketsiz halde bulan F.H.’nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        20 günlük bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        Sigarada yeni düzen
        Sigarada yeni düzen
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?