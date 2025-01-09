Dondurma, genellikle sıcak yaz günlerinin serinletici bir lezzeti olarak akla gelir. Ancak, pek çoğumuzun merak ettiği bir soru var: Kışın dondurma yenir mi?

DONDURMANIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

1. MİDEYE FAYDALARI

Serinletici ve Yatıştırıcı Etki: Soğuk gıdaların, özellikle sıcak havalarda veya mide rahatsızlıkları sırasında tüketildiğinde serinletici ve yatıştırıcı bir etkisi olabilir. Dondurmanın mideye faydaları arasında ise mideyi serinleterek rahatsızlık hissini azaltabileceği ve hafifletici bir etki yaratabileceği yönünde.

Yumuşak ve Kolay Sindirilebilir: Dondurma, yumuşak ve pürüzsüz bir kıvama sahip, sindirilmesi kolay bir besin. Bazı kişiler, mide rahatsızlıkları veya sindirim sorunları yaşadıklarında dondurmanın sindirim sistemine kolaylıkla geçtiğini ve rahatlama sağladığını bildiriyor. Ağrıyı Hafifletme: Soğuk gıdaların tüketilmesi, mide veya bağırsaklardaki ağrı ve rahatsızlık hissini hafifletebilir. Özellikle mide yanması veya mide ekşimesi gibi belirtilerle ilişkili ağrıları azaltmak için soğuk gıdaların tüketilmesi önerilmekte.

REKLAM UYARI: Ancak unutulmamalı ki herkesin sindirim sistemi farklıdır ve bazı kişiler soğuk gıdaların tüketilmesinden sonra mide rahatsızlığı yaşayabilir. Ayrıca dondurmanın yüksek yağ ve şeker içeriği de bazı kişiler için sindirim sorunlarına neden olabilir. B hassasiyetlerden muzdarip olmamak için bir uzmana başvurmanın iyi olabileceğini hatırlatmış olalım! 2. BOĞAZA FAYDALARI Soğuk gıdalar, özellikle sıcak havalarda veya boğazda rahatsızlık hissedildiğinde tüketildiğinde serinletici ve yatıştırıcı bir etki yaratabilir. Dondurma gibi soğuk gıdaların tüketilmesi, boğazdaki rahatsızlık hissini azaltabilir ve geçici bir rahatlama sağlayabilir.

Soğuk gıdaların tüketilmesi, boğazdaki tahriş ve iltihabı hafifletebilir. Özellikle soğuk algınlığı veya boğaz enfeksiyonları sırasında dondurma gibi soğuk gıdaların tüketilmesi önerilebilir. Soğuk gıdaların tüketilmesi, boğazda oluşabilecek ağrı ve rahatsızlık hissini azaltabilir. Dondurma gibi yumuşak ve pürüzsüz gıdalar, boğazda kolayca kayabilir ve yutulabilir. Bu da boğazda tahriş veya ağrı olduğunda yeme ve içmeyi kolaylaştırabilir.

REKLAM Dondurmanın faydalarından bazıları şunlardır: - Kemik Sağlığını Destekler: Dondurma kalsiyum açısından zengin bir besindir. Kalsiyum, kemiklerin güçlenmesine ve korunmasına yardımcı olur. - Enerji Verir: Dondurma, karbonhidrat ve protein bakımından da zengindir. Bu besin ögeleri, vücuda enerji verir ve yorgunluğu önler.

- Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Dondurmadaki vitamin ve mineraller, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. - Stresi Azaltır: Dondurma tüketmek, serotonin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını tetikler. Bu da stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur. - Uyku Kalitesini Arttırır: Dondurmadaki triptofan amino asidi, uykuya dalmayı kolaylaştırır ve uyku kalitesini artırır.

- Sindirimi Kolaylaştırır: Dondurmadaki probiyotikler, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. REKLAM DONDURMA YERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER 1. DOĞAL ÜRETİLEN DONDURMA TERCİH EDİN İçeriğinde kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra A, B12 ve C vitaminleri ile protein olan dondurma 7’den 70’e herkesin zevkle tükettiği bir besindir. Günümüzde her bölgede yerel üreticiler tarafından hazırlanan ve katkısız olduğu bilinen dondurma; süte göre %15 fazla protein, 4-5 kat daha fazla yağ ile yaklaşık ve 3-4 kat daha fazla karbonhidrat içermektedir. Ancak eski usullere göre hazırlanmayan bazı paketli dondurmaların içeriğindeki glikoz şurubu gibi tat verici maddeler ile raf ömrünü uzatan stabilizatör ve kıvam artırıcı emülgatör, bitkisel yağ ya da süt yağı kısa sürede bozulmasını engelleyerek besin değerlerinin yok olmamasını sağlamaktadır.

2. KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR Kilo vermek ve forma girmek isteyenlerin de günlük beslenme programlarında aşırıya kaçmamak şartıyla olması gereken bir besin kaynağıdır. Un ve şekerden yapılan hamurlu tatlılarına göre kalori değeri düşük olan 100 gram sütlü dondurmada yaklaşık 190 kalori bulunmaktadır. 100 gram sütlü dondurmada ortalama 148 mg. kalsiyum, 115 mg. fosfor, 63 mg. sodyum, 181 mg. potasyum, 0.1 mg. demir, 440 IU A vitamini, 0.21 mg. E vitamini, 0.21 mg. B2 vitamini ve 0.1 mg niasin bulunmaktadır. Haftada bir veya iki kez ara öğünlerde tüketilen dondurmanın, antioksidan özelliği de bulunmaktadır. Ancak dondurmanın içeriğindeki yağ, şeker ve kalori miktarına dikkat edilmesi gerekir.

REKLAM 3. BİLİNEN VE GÜVENİLEN SATICILARDAN ALINMALI Yerel üreticiler tarafından katkısız olarak üretilen ve açık olarak satılan dondurma bilinen ve güvenilir adreslerden alınmalıdır. Üretim ve saklama aşamalarındaki genel kurallara uyulması, soğutucuların sterilizasyonuna dikkat edilmesi gerekir. Mikroorganizmalar süt ve süt ürünlerinin içinde çok hızlı çoğalabilmekte ve tüketildiği takdirde sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Kurallara uyulmadığında mikroorganizmalar için uygun gelişme ortamı oluştuğundan dondurma sağlığa zararlı bir besin haline gelebilmektedir. Dolayısıyla dondurmanın pastörize sütten yapılması ve uygun hijyen koşullarında üretilmesi ve saklanması çok önemlidir. Paketli dondurmaları alırken ise son tüketim tarihi geçmiş olanları ile bakanlık izni olmadan üretilenlerinden uzak durulmalıdır. Özellikle bu ürünlerin dağıtımının soğuk zincire uygun olarak yapılması önemlidir.

4. ÖLÇÜLÜ MİKTARDA TÜKETİLMELİ İki top light dondurma, 1 porsiyon meyveye; 3 top sade dondurma, 1 dilim ekmek+1 su bardağı süt+1 porsiyon meyveye eşdeğerdir. Dondurma haftada 1-2 kez günlük diyete eklenebilir. Önemli olan sıklığının ve miktarının ayarlanmasıdır. Dondurmanın lezzeti arttıkça kalori ve yağ oranı da artmaktadır. Dondurma almadan önce etiket bilgileri kesinlikle okunmalıdır. Meyveli ve sütlü olan dondurmalar ise genelde daha düşük yağ oranına sahiptir.

KIŞIN DONDURMA TÜKETMEK HASTA EDER Mİ? Gerçekte soğuk algınlığı ve diğer viral enfeksiyonlar genellikle virüslerin bulaşmasıyla ortaya çıkar. Bu virüsler, kişiden kişiye temas yoluyla veya havadaki damlacıklar aracılığıyla yayılabilir. Bu kışın dondurma tüketmek, doğrudan hastalığa yol açmaz. Ancak bazı kişilerde soğuk gıdaların tüketilmesi boğazda geçici bir rahatsızlık hissine neden olabilir.

REKLAM Ayrıca kış aylarında dondurma tüketiminin bağışıklık sistemini zayıflattığına dair doğrudan kanıt da bulunmamakta. Ancak sağlıklı bir bağışıklık sistemi, vücudun hastalıklarla mücadele etmesine ve enfeksiyonlara karşı direnç göstermesine yardımcı olur. Bu nedenle dengeli bir diyet ve sağlıklı yaşam tarzıyla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi oldukça önemli.