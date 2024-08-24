Katkı maddesi kaygısına son! Evde pratik dondurma tarifi!
Doğal, katkısız ve sağlıklı bir dondurma hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay! Market raflarındaki katkı maddeli dondurmalardan uzak durmak isteyenler için, evde pratik bir tarifle serinlemek mümkün. Üstelik lezzetinden ödün vermeden!
Yazın vazgeçilmez lezzeti dondurmayı evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik katkı maddesi endişesi yaşamadan, doğal malzemelerle! İşte dışarıda satılan dondurmaları aratmayacak, pratik bir ev yapımı dondurma tarifi!
MALZEMELER
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı süzme yoğurt
8-10 çilek
Yarım şeftali
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz
1 paket bitter çikolata (şeker ilavesiz)
HAZIRLANIŞI
Yoğurt ve süzme yoğurdu çırpın.
İçerisine minik parçalar halinde çilekleri ve şeftaliyi doğrayın.