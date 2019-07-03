KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

2019 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM'den KPSS açıklaması geldi mi?

Kamu kurumlarında personel olarak çalışmak isteyenlerin heyecanla beklediği sınav, KPSS'ye sayılı günler kaldı. Şimdi sınav yerlerinin ne zaman belli olacağı merak konusu oldu. Peki bu yıl sadece lisans düzeyinde yapılacak olan KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte yanıtı...

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın gireceği KPSS sınavına sayılı günler kaldı. Sınav için başvurular 15 Mayıs'ta sona ermişti. 14 Temmuz'da yapılacak sınava az bir zaman kalmasıyla adaylar sınav yerlerini öğrenmek için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte KPSS sınavıyla ilgili tüm detaylar...

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2019 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri 14 Temmuz; KPSS Alan Bilgisi Sınavları birinci ve ikinci oturumları 20 Temmuz; KPSS Alan Bilgisi Sınavları üçüncü oturumu 21 Temmuz ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz’da yapılacak. Fakat 2019 KPSS sınavı için sınav giriş yerleri henüz yayımlanmadı. Sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra adaylar belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. 

Sınavda Uygulanacak Testler

Soru Sayısı

Sınav Süresi

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)

120

130dakika

Eğitim Bilimleri

80

100 dakika

İşletme

40

50dakika

Muhasebe

40

50dakika

İstatistik

40

60dakika

Hukuk

40

50dakika

Kamu Yönetimi

40

50dakika

İktisat

40

50dakika

Maliye

40

50dakika

Uluslararası İlişkiler

40

50dakika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

40

50dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

  • İlköğretim MatematikÖğretmenliği

  • Fen Bilimleri/Fen ve TeknolojiÖğretmenliği

  • Matematik Öğretmenliği (Lise)

  • FizikÖğretmenliği

  • KimyaÖğretmenliği

(Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))

 

 

 

75

 

 

 

150dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

  • TürkçeÖğretmenliği

  • Sosyal BilgilerÖğretmenliği

  • Türk Dili ve EdebiyatıÖğretmenliği

  • TarihÖğretmenliği

  • CoğrafyaÖğretmenliği

  • BiyolojiÖğretmenliği

  • Din Kültürü ve Ahlak BilgisiÖğretmenliği

  • RehberÖğretmen

  • Beden EğitimiÖğretmenliği

  • Okul ÖncesiÖğretmenliği

  • İmam-Hatip Lisesi Meslek DersleriÖğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi(15))

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

120 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

  • İngilizceÖğretmenliği

  • SınıfÖğretmenliği

(Alan Bilgisi (45),Alan Eğitimi(30))

 

75

 


120 dakika

20 Temmuz 2019 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır.
Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak Kamu
Yönetimi Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra Kamu
Yönetimi Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Uluslararası İlişkiler Testinin soru kitapçığı
verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Testinin soru
kitapçığı toplanacak ve son olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testinin soru kitapçığı adaylara
verilecektir.


20 Temmuz 2019 tarihinde Öğleden Sonra Oturumuna katılacak adaylar, saat 14.45’te sınava
başlayacaklardır.

Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten
sonra ilk olarak Hukuk Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan
sonra Hukuk Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve İktisat Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test
için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra İktisat Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak
Maliye Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.


21 Temmuz 2019 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır.
Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak
İşletme Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra İşletme
Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Muhasebe Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için
verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Muhasebe Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak
İstatistik Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. 2019-KPSS/ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ
  2. NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

  • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,
  • Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,
  • T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Bunların dışında;

  • Sürücü belgesi,
  • Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeni askerlik sistemi SON DURUM: Erken terhisler yapılıyor! Bedelli askerlik ücreti sabitlendi
GÜNDEMYeni askerlik sistemi son durum
Gözü kimseyi görmedi! Kurşun yağmuruna tuttu
GÜNDEMGözü kimseyi görmedi! Kurşun yağmuruna tuttu
Son dakika... Yaylada eller tetikte nöbet!
GÜNDEMYaylada tüfekli nöbet!
Son dakika... Trafikte maganda yarışı yine can aldı!
GÜNDEMBir 'maganda cinayeti' daha!
Beyoğlu'nu sarsan tornavidalı dehşet! Katil sokaklarda...
GÜNDEMBeyoğlu'nu sarsan tornavidalı dehşet! Katil sokaklarda. ...
Konservatuvar nasıl yazılır? Konservatuvar doğru yazımı nasıldır? Konservatuvar TDK imla
GÜNDEMKonservatuvar nasıl yazılır?
Son dakika... Liseli Esmanur'a ne oldu?
GÜNDEMLiseli Esmanur'dan haber yok!
AMAN DİKKAT! Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması
GÜNDEMTürkiye güneşe teslim!
Son dakika operasyon! Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
GÜNDEMSon yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
GÜNDEMAdana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X