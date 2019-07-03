KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın gireceği KPSS sınavına sayılı günler kaldı. Sınav için başvurular 15 Mayıs'ta sona ermişti. 14 Temmuz'da yapılacak sınava az bir zaman kalmasıyla adaylar sınav yerlerini öğrenmek için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte KPSS sınavıyla ilgili tüm detaylar...

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2019 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri 14 Temmuz; KPSS Alan Bilgisi Sınavları birinci ve ikinci oturumları 20 Temmuz; KPSS Alan Bilgisi Sınavları üçüncü oturumu 21 Temmuz ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz’da yapılacak. Fakat 2019 KPSS sınavı için sınav giriş yerleri henüz yayımlanmadı. Sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra adaylar belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak.

Sınavda Uygulanacak Testler Soru Sayısı Sınav Süresi Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) 120 130dakika Eğitim Bilimleri 80 100 dakika İşletme 40 50dakika Muhasebe 40 50dakika İstatistik 40 60dakika Hukuk 40 50dakika Kamu Yönetimi 40 50dakika İktisat 40 50dakika Maliye 40 50dakika Uluslararası İlişkiler 40 50dakika Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 40 50dakika Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) İlköğretim MatematikÖğretmenliği

Fen Bilimleri/Fen ve TeknolojiÖğretmenliği

Matematik Öğretmenliği (Lise)

FizikÖğretmenliği

KimyaÖğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15)) 75 150dakika Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) TürkçeÖğretmenliği

Sosyal BilgilerÖğretmenliği

Türk Dili ve EdebiyatıÖğretmenliği

TarihÖğretmenliği

CoğrafyaÖğretmenliği

BiyolojiÖğretmenliği

Din Kültürü ve Ahlak BilgisiÖğretmenliği

RehberÖğretmen

Beden EğitimiÖğretmenliği

Okul ÖncesiÖğretmenliği

İmam-Hatip Lisesi Meslek DersleriÖğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi(15)) 75 120 dakika Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) İngilizceÖğretmenliği

SınıfÖğretmenliği (Alan Bilgisi (45),Alan Eğitimi(30)) 75

120 dakika

20 Temmuz 2019 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır.

Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak Kamu

Yönetimi Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra Kamu

Yönetimi Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Uluslararası İlişkiler Testinin soru kitapçığı

verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Testinin soru

kitapçığı toplanacak ve son olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testinin soru kitapçığı adaylara

verilecektir.



20 Temmuz 2019 tarihinde Öğleden Sonra Oturumuna katılacak adaylar, saat 14.45’te sınava

başlayacaklardır.

Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten

sonra ilk olarak Hukuk Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan

sonra Hukuk Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve İktisat Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test

için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra İktisat Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak

Maliye Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.



21 Temmuz 2019 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır.

Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak

İşletme Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra İşletme

Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Muhasebe Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için

verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Muhasebe Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak

İstatistik Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER

2019-KPSS/ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Bunların dışında;