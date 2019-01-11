Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman sorusu en sık araştırılan konulardan biri oldu. Üç aylardan biri olan Ramazan ayında Müslüman vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmek için bir ay oruç tutarak dini vecibelerini yerine getirir. Peki, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi gün olacak? Kaç gün tatil ilan edilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı resmi tatil günlerinde açıklama yaptı.

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 3 Haziran günü sona erecek. Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran Salı günü başlayıp, 6 Haziran Cuma günü ise sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte Ramazan tatilini birleştirmek isteyenler 6 gün tatil yapmış olacak.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Kurban Bayramı ise 10 Ağustos Cumartesi arefe günü ile başlıyor. Arife günlerinde öğleden sonra tatil olduğunu vurgulayalım. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olurken 14 Ağustos Çarşamba akşamı son günü olarak belirlenmiştir. Buna göre vatandaşlar 5 günlük bir bayram tatili elde etmiş oluyor.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı 1 Gün - 3 Gün 30 Aralık Cumartesi 2 Ocak Salı 1 Mayıs* 1 Gün 1 Gün 4 Gün 28 Nisan Cumartesi 2 Mayıs Salı 19 Mayıs* 1 Gün - 2 Gün 19 Mayıs Cumartesi 21 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 3,5 Gün 0.5 4 Gün 14 Haziran Perşembe 18 Haziran Pazartesi Kurban Bayramı 4 Gün 1 Gün 9 Gün 18 Ağustos Cumartesi 27 Ağustos Pazartesi Zafer Bayramı* 1 Gün 1 Gün 4 Gün 30 Ağustos Perşembe 9 Eylül Pazar 29 Ekim* 1,5 Gün - 3 Gün 27 Ekim Cumartesi 30 Ekim Salı

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