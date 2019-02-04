2019 Survivor kadrosu belirlenmeye başladı. Bu kadroya Seda Ocak dahil oldu. Acun yaptığı açıklamada Türkiye-Yunanistan'ın yarışacağını belirtmişti. Bu kadroya dahil olan Seda Ocak , eski milli atlet ve antranördür. Peki, 2019 Survivor yarışmacısı olan Seda Ocak kimdir? Seda Ocak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

SEDA OCAK KİMDİR?

Eski yarışmacılardan Sema'nın ikizi olan Seda 34 yaşında ve Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenördür. İki çocuğu vardır.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.

2019 SURVİVOR SEDA OCAK

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