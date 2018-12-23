2018 yılının çok az bir süre kaldı. Peki 2019'da burçları neler bekliyor? Astrolog Bengü Kadakal Karagül, 2019 yıllık burç yorumlarına Koç ile devam etti. İşte 2019 Koç burcu yorumu...
1
1|31
Yıl boyunca bireysel amacınız ve yaşam misyonunuzla meşgul olacaksınız. Profesyonel anlamda kendini gösterme, pozitif bilinirlik arzunuz çok yüksek. Yüksek bir bilinçle kendi yaratımlarınıza yoğunlaşabilirsiniz.
2
2|31
Mart ayına kadar yenilenme arzunuz yüksek. Özgün ve size özel yaratıcı beceriler artarken, kimliğinizi açığa çıkaran önemli gelişmeler yaşanabilir. Ani değişimler nedeniyle bu döneme kadar öfke sorunu söz konusu. Bu vakte kadar görmezden geldiğiniz yaşamsal kararları gözden geçireceksiniz.
3
3|31
Düzensizlik içinde kaybolduysanız dönüştürmek için tam zamanı. İnançlarda yenilenme, manevi değerlerle huzur bulma ihtiyacınız artarken, maddi değer yaratma becerileriniz de mart ayı itibari ile artıyor. Hayatınıza özgüven artıran yenilikler geliyor.
4
4|31
Gerçek kazanımlarınız, hak ettikleriniz ve üretim biçiminize dair içgörü geliştireceksiniz. Yeni gelir kaynakları oluşurken, para kazanma konusunda dünya görüşünüz dönüşüyor. Üretim hayatınızda daha fazla yer alacak. Terfi bekliyorsanız, beraberinde gelecek sorumluluklara hazır olun.
5
5|31
Bekarsanız yuva kurma arzunuz artıyor. Evde huzurlu alan yaratma ihtiyaçları artarken yenilik arzuları açığa çıkıyor. Yeni ev, eşya, araba alabilirsiniz. Sene boyunca pek çok zorluğun üstesinden gelecek motivasyon ve talihe sahipsiniz. Talihe çok güvenip aşırı risk alırsanız aynı yolu baştan yürümek zorunda kalırsınız.
6
6|31
Bu yıl temkin, sebat ve üretim talihinizi pekiştirecektir. Yeni uzmanlıklar, üniveriste, hukuki konular, yurtdışı, ithalat ihracat alanlarında önemli olaylar yaşanabilir. Yaşama dair yeni konular, dünyada yeni yerler keşfetme arzunuz çok yüksek. Bu yıl sizler için iyi talih bahşedilmiş durumda. Terfi, yaşamda değerini bulma ve sağlık ve iş konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yaşam deneyiminizi artıran yüksek bilgiye ulaşabilirsiniz.
7
7|31
SAĞLIK: Mart ayına kadar Koç burcunda retro olan Uranüs nedeniyle baş, boyun, tansiyon rahatsızlıkları gelişebilir. Böbrekler ve böbrek üstü bezlerde hassasiyetler oluşabilir. Ateşli hastalıklar ve enfeksiyon riski söz konusu. Uranüs, mart ayında Boğa burcuna geçince cinsel organlarla ilgili hassasiyetler gelişebilir. Kadınlarda hormonal sıkıntılar ve kanama riski artabilir. Erkeklerde testis prostat sorunları yaşanabilir.
19 Ağustos-4 Ekim: Sağlığa dikkat etmenzi gereken bir dönem. Eklemler, kaslar, sindirim hassasiyeti olası görünüyor.
9
9|31
20 Kasım-Ocak 2020: Olayların seyri kontrol dışı gelişebilir. Stresli günler yaşayabilirsiniz. Ertelenmiş borçlar varsa konu olabilir. Akışı kontrol etmeye çalışmak, güç mücadelesi size zarar verir. Sağlık sorunları, operasyon söz konusu olabilir.
10
10|31
EĞİTİM /BECERİLER/HEDEFLER: Yabancı, yeni uzmanlık alanları, yükseköğretim ve yurtdışında eğitim konularında imkanlar var. Kendi yaşam felsefenizi oluşturacak hedefler koyarsanız ulaşmakta sorun yaşamazsınız. Deneyim zenginliği getirecek merak ve heyecanı tetikleyen seyehatler planlayabilirsiniz.
11
11|31
1 Nisan-16 Mayıs: Mesleki eğitim fırsatları olası. Kısa eğitimlere başlayabilirsiniz.
12
12|31
AŞK/ İLİŞKİLER/ EVLİLİK: Sene boyunca yuva kurmak fikri sıcak gelebilir. Statü ve güç mücadelesinde yorulup huzurlu alan yaratmak ve evde olmak isteyebilirsiniz. İlişkilerde geçmişten gelen problemler konforunuzu bozabilir. Sorun çözmek için makul ve zamanlı davranmak önemli. Romantik konularda sene boyunca talihiniz yüksek.
13
13|31
1 Ocak- 14 Şubat: Yaşam enerjiniz artacaktır. Aksiyon alma, macera peşinde koşma ve güç kullanma arzuları baskın olurken, kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. İlişki ve anlaşmalar alanında hareketlilik yaşanabilir. Agresif tutumlarla düşman edinmemek faydalı olur.
14
14|31
1 Nisan-16 Mayıs: İletişim, kısa yolculuklar ve eğitimlerle iligli gelişmeler olabilir. Ertelenmiş ticari faaliyetlerde hareket söz konusu. Yakın çevrede ifadeler sertleşebilir. Hızlı araç kullanımından kaçınmak faydalı olur.
17 Mayıs-1 Temmuz: Ev aile ve yuva konularında hassasiyetler olabilir. Evle ilgili harcamalarda artış, tadilat işleri söz konusu. Ebeveyn sağlığında hassasiyetler açığa çıkabilir.
16
16|31
2 Temmuz-18 Ağustos: Romantik konularda hareket olası. Aynı dönemdeki Merkür retrosunda yarım kalan hobilere dönebilirsiniz. Aşk, romantik konular, spor ve çocuklarla ilgili yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.
17
17|31
14 Eylül-9 Ekim: Yeni ilişkiler olası. Eş partner ilişkilerinde yenilenme enerjileri, uzun vadeli birliktelik, evlilik arzuları artabilir.
KARİYER /İŞ /PARA: Satürn Plüto ve Güney Ay Düğümü Oğlakta kariyer evinizde yer alıyor. Sorumlulukları hatırlatan olaylar yaşanırken, kariyerde güç mücadelesi yaşayabilirsiniz. Gelir artışı yaşayacağınız bir süreç başladı. Ancak talihinize güvenip harcamaları artırmamak önemli.
20
20|31
İşe ve sorumluluklara sahip çıkıp, gelir ve gider dengesini ayarlamalısınız. Sene içinde iş ve kariyer konularında stresli dönemleriniz olabilir, tasarruflu davranmak ve uzun vadeli yatırımlar yapmak önemli.
21
21|31
1 Ocak- 14 Şubat: İlişkiler, anlaşmalar alanında hareketlilik olası. Bekleten işlerde hareket yaşanabilir.
15 Şubat-31 Mart: Harcamalarda artış söz konusu. Aşırı güç gösterileri, kaynak yaratma konusunda hırs ve rekabet gelişebilir. Borç alacak, ortak kaynaklar, vergiler konusunda krizler olabilir. Bu tarihten önce tedbir almak yerinde olur.
19 Ağustos-4 Ekim: Sağlığa dikkat etmeniz gereken bir dönem. Eklemler, kaslar, sindirim hassasiyeti olası. Günlük işlerde pratiklik ve düzen önem kazanacak. Kendinizi fazla hırpalamadan, acele hareket etmeden çalışıp üretmek faydalı olur.
23
23|31
20 Kasım-Ocak 2019: Ertelenmiş borçlar varsa konu olabilir. Akışı kontrol etmeye çalışmak, güç mücadelesi size zarar verir.
24
24|31
RETRO GEZEGENLER ve ETKİLERİ
MERKÜR
5 Mart-28 Mart balık burcunda retro: İş, sağlık birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili geçmişten gelen haberler olası. Bilinçaltınız olumsuz fikirler üretebilir. Dedikoduya dayalı kesinleşmemiş bilgi ile harekete geçmeyin.
25
25|31
7 Temmuz-1 Ağustos Aslan burcunda retro: Yarım kalan hobilere dönebilirsiniz. Aşk, romantik konular, spor ve çocuklarla ilgili yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Yaratıcılığınızda akış azalabilir. Çocuksu tutumlar ve sürekli onay arayışına karşı tedbirli olmak gerekir.
26
26|31
31 Ekim-20 Kasım Akrep burcunda: Kriz yaratan durumlar, ortak gelirler alanında sorunlar, yanlış anlaşılmalar olabilir. Sırlar açığa çıkarken, öfke sorunları yaşanabilir. Sabit fikirli tutumlardan kaçınmak ve akışta olmak fayda sağlar.
27
27|31
JÜPİTER
10 Nisan-11 Ağustos Yay burcunda retro: Yüksek hedeflerin peşine düşüp hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. İdeallerinizde mantıklı yaklaşımlara gereksinim artacaktır. Sıradan deneyimlerin dışına çıkmak adına risk alma arzunuz artabilir.
28
28|31
SATÜRN
30 Nisan-18 Eylül Oğlak burcunda retro: Kariyer ve statü konularında bekleme dönemi yaşanırken otorite ile sorun olabilir. Süre boyunca risk almaktan kaçınmak faydalı olur. Kimliğinize uymayan sizi bütünlemeyen bir kariyer hedefliyorsanız gerçekleşmesi iyice zorlaşacaktır. Bu süreçte güç, statü, ün düşkünlüğü başınıza iş açabilir.
12 Ağustos-1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro: Kaynakları yapılandırma ve verimli kullanmak, sorumlulukların artması söz konusu. Maddi değerlere aşırı bağlanma nedeniyle özgüven ve özdeğer duygularında sorun oluşabilir. Özdeğerinizin sahip olduğunuz eşyadan daha kıymetli olduğunu anlayacağınız olaylar gelişebilir.
30
30|31
NEPTÜN
21 Haziran-27 Kasım Balık burcunda retro: Aşırı duyarlılıklar, bilinçaltı kaygılar açığa çıkabilir. Karmaşa, şüphe ve gerçeklerden kaçmak adına bağımlılıklar gellişebilir. Günlük rutinlerde ve iş hayatında düzen sıkıntısı olabilir.
31
31|31
PLÜTON
24 Nisan-3 Ekim Oğlak burcunda retro: Kimliğinizin ifade bulduğu kariyer arayışları başlayabilir. Güç ve statü mücadelesi yaşanırken, özdeğeri hatırlatan olaylar gelişebilir. Kendi gücünüzün farkına varıp kariyer yapılandırması talep edebilirsiniz.
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