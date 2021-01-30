2020'de 10 bin ton ürün taşıdı

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Yerli teslimat uygulamalarından İstegelsin, 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin verileri açıkladı. Şirketin hizmet verdiği İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bodrum’daki satışlar incelenirken tüm şehirlerde en çok alışveriş yapılan kategorinin sebze meyve olduğu kaydedildi.

En çok satılan ürünlerin ise salatalık, soda, limon, havuç, maydanoz olarak öne çıktığı belirtildi. Alışveriş yapanların yüzde 50’si kadın, yüzde 41’i erkek olurken en çok alışveriş yapan ilçeler Kadıköy, Ümraniye, Maltepe, Üsküdar, Çankaya oldu.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da en yoğun slot 16:00-17:00, Ankara’da 10:00-11:00, Kocaeli’de 12:00-16:00, Bodrum’da 18:00-19:00 olurken tüm şehirlerde en çok sipariş verilen gün Salı oldu.

Uygulama üzerinden hangi ürünün hangi ilçede daha çok sipariş verildiğine bakıldığında ise aromalı süt & yoğurdun en çok Kadıköy, Çankaya, Ümraniye ilçesinde satıldığı görüldü. Ayıklanmış doğranmış sebze-meyve en çok alan ilçeler, Kadıköy, Çankaya ve Beşiktaş, anne, bebek, çocuk kategorisinden en çok alan ilçeler Kadıköy, Ümraniye, Çankaya, et, tavuk, şarküteri kategorisinden en çok alan ilçeler Kadıköy, Çankaya, Şişli, evcil dostlara kategorisinden en çok alışveriş yapan ilçeler Kadıköy, Çankaya, Maltepe oldu.

İstegelsin'de ortalama bir sipariş 11.23 kg tutarken istegelsin dağıtım ekiplerinin 2020 senesinde toplam 10 bin 131 ton ürünü müşterilere ulaştırdığı ve bir müşteriyi ortalama 35 kg'lık poşet taşımaktan kurtardığı kaydedildi.