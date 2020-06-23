KPSS başvuru tarihi ve ücreti adayların son günlerde en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Koronavirüs sebebiyle ertelenen başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yeniden belirlendi. ÖSYM 2020 sınav takviminde KPSS sınavları ile ilgili başvuru tarihini, sonuç tarihini ve geç başvuru tarihini açıkladı. Peki ÖSYM 2020 KPSS ne zaman? İşte KPSS başvuru tarihleri...

2020 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında,

KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında,

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları ise 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS 2020 sınav tarihleri ÖSYM'nin belirlediği takvime göre aşağıdaki gibidir;

KPSS Lisans 6 Eylül Pazar

KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 12 Eylül Cumartesi

KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı 13 Eyllül Pazar

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 20 Eylül Pazar

KPSS Ön lisans sınavı 25 Ekim Pazar

KPSS Ortaöğretim lise sınavı 22 Kasım Pazar günü yapılacak.

KPSS 2020 SINAV ÜCRETLERİ

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. ÖSYM KPSS 2020 kılavuzunu yayınlaması ile birlikte belli olacak.