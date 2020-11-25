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2020-KPSS Önlisans açıklandı mı? 2020-KPSS Önlisans sonuçları 2020 açıklanacağı tarih nedir?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Önlisans sonuçları merak ediliyor. 2020-KPSS Önlisans açıklandı mı? 2020-KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih nedir?

2020-KPSS Önlisans açıklandı mı? 2020-KPSS Önlisans sonuçları 2020 açıklanacağı tarih nedir?

Binlerce adayın katıldığı 2020-KPSS Önlisans sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Önlisans 2020 sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. Peki,
2020-KPSS Önlisans açıklandı mı? 2020-KPSS Önlisans sonuçları 2020 açıklanacağı tarih nedir?

2020-KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM),resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 25 Ekim 2020 tarihli KPSS Önlisans sınavı 2020 sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Önlisans sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

2020 KPSS ÖNLİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, KPSS Önlisan 2020 sınav sonuçlarını aşağıdaki linkten takip edebili.

ÖSYM SONUÇ EKRANI

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