Kurbanlık fiyatları ne kadar? sorusu geri sayımın sürdüğü Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde. 20 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nda kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşlar da hazırlıklarını yapıyor. Peki 2021 kurbanlık fiyatları ne kadar?

KURBANLIK FİYATLARI 2021



Bu yıl büyükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı 28 ile 35 lira arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 28-33 lira arasında olacak.

Küçükbaş kurbanlıkların bin 500 ile 2 bin lira arasında satışa sunulması beklenirken, büyükbaş hayvanlarda ise kilo başı hesabı yapılacak.

Ortalama bir hayvandan yarı yarıya et çıktığı göz önüne alınarak hesaplama yapılırsa 30 kiloluk et yani 60 kilo canlı hayvan ortalık için bin 800 – 2 bin lira arası bir pay ödenecek.

KURBAN EDİLECEK HAYVANLAR HANGİ NİTELİKLERİ TAŞIMALIDIR?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).