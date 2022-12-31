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2022'de anne ve baba olan ünlüler

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022'de Türkiye ve dünyada birçok ünlü hayatlarının en büyük mutluluğunu yaşadı. Anne - baba olarak hayatlarını daha da anlamlandıran ünlülerin kimler olduğunu ve çocuklarına hangi anlama gelen isimleri verdiklerini derledik

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  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    JASON STATHAM - ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY

    Oyubcu Jason Statham uzun süredir aşk yaşadığı model Rosie Huntington ile 2 Şubat'ta kızları Isabella James'i kucaklarına aldı. Çiftin oğlu Jack Oscar ise 2017'de dünyaya gelmişti.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    PRIYANKA CHOPRA - NICK JONAS

    2018'de nikâh masasına oturan şarkıcı Nick Jonas ile oyuncu Priyanka Chopra, 22 Ocak'ta taşıyıcı anne yöntemi ile kızları Malti Marie'yi kucaklarına aldı.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    EMRE KARAYEL - GİZEM DEMİRCİ

    Oyuncu Emre Karayel, 2020 yılında 8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile dünyaevine girmişti. Çift, oğulları Can'ı 25 Ocak'ta kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşadı.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    KYLIE JENNER - TRAVIS SCOTT

    Reality show yıldızı Kylie Jenner, rapçi sevgilisi Travis Scott ile birlikteliğinden ikinci çocuğu Wolf'u (2 Şubat)ta kucaklarına aldı. Çiftin Stormi adında bir çocuğu daha bulunuyor. Jenner ile Scott, kızlarını 2018'de kucaklarına almıştı.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    JENNIFER LAWRENCE - COOKE MARONEY

    Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, 2019'dan beri mutlu bir evlilik sürdürdüğü sanat galerisi işletmecisi eşi Cooke Maroney ile 'Cy' adını verdikleri oğullarını şubat ayında kucaklarına aldı.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    DEMET EVGAR - LEVENT BABATAŞ

    Oyuncu Demet Evgar ile işletmeci Levent Babataş, 6 yıllık birlikteliklerini mart ayında evlilikle taçlandırmıştı. Çift, Mavi adını verdikleri kızlarını ise 18 Ağustos'ta kucaklarına aldı.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER

    2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, Kurt Efe adını verdikleri oğullarına 15 Nisan'da kavuşmuştu. 
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    SERAY SEVER - ERAY SÜNBÜL

    Eray Sünbül ile 20 Nisan 2018'de nikâh masasına oturan sunucu Seray Sever, Alya ve Sofia adını verdiği ikiz bebeklerini 19 Nisan'da kucaklarına aldı.

    Alya, Yükseklik gök ve sema anlamını taşıyor. Sofia ise bilge ve kültürlü anlamına geliyor.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    SELAHATTİN PAŞALI - LARA TÜMER

    Nisan ayında Lara Tümer ile hayatını birleştiren oyuncu Selahattin Paşalı, kızı Leyla Pera'ya 6 Temmuz'da kavuştu.

    Pera, karşı taraf ve öte taraf anlamını taşımaktadır. Latince bir kelime olan Petra söz öbeğinden türemiştir. Sağlam ve güçlü bir kişiyi ifade eder.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    SİNEM KOBAL - KENAN İMİRZALIOĞLU

    2016'da nikâh masasına oturan oyuncu çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, ikinci çocukları Leyla'ya Mayıs ayında kavuşmuştu. Kobal ile İmirzalıoğlu, ilk çocukları Lalin'i ise 2020'de kucaklarına almıştı.

    Lalin, eski dilde 'kırmızı renkli olan' anlamını taşır. Yakut kırmızısı anlamını da gelmektedir.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    ONUR BULDU - DUYGU KOZOĞLU

    2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile evlenen oyuncu Onur Buldu, 20 Mayıs'ta kızı Masal'a kavuşarak ilk kez baba olma sevincini yaşadı.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    FULYA ZENGİNER - KÜNTAY TARIK EVREN

    2019'da dünyaevine giren oyuncu Fulya Zenginer ile grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren, 23 Mayıs'ta oğulları Milan'ı kucaklarına aldı.

    Milan; zarif, kibar, hoş anlamına gelmektedir. İkinci anlamı ise 'sevgili ve aşık olunan kişi demektir.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    RIHANNA - ASAP ROCKY

    Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, rapçi sevgilisi ASAP Rocky ile oğlunu 13 Mayıs'ta kucağına aldı. Oğlunun yüzünü geçtiğimiz haftalarda ilk kez paylaşan ünlü şarkıcı, bebeğinin ismini henüz açıklamadı.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    İSMAİL DEMİRCİ - HANDE SORAL

    2017'de evlenen oyuncu çift, Hande Soral ile İsmail Demirci, oğulları Ali'ye 30 Mayıs'ta kavuşmuştu.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    NAOMI CAMPBELL

    Model Naomi Campbell, mayıs ayında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak anne olduğunu duyurdu. Kızıyla ilgili birçok ayrıntıyı gizli tutan Campbell, bebeğinin nasıl dünyaya geldiğini ve babasının kim olduğunu da açıklamadı.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

    28 Haziran 2021'de dünyaevine giren oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, kızları Zeynep'i 24 Mart'ta kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşadı. 
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    BEGÜM TOPÇU - CANTUĞ TURAY

    2014'te evlenen oyuncu Begüm Topçu ile Cantuğ Turay, 9 Haziran'da ikinci kez kız bebek sevinci yaşamıştı. Çift, ilk çocukları Masal'ı ise 20172de kucaklarına almıştı.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    JOE JONAS - SOPHIE TURNER

    Joe Jonas ve Sophie Turner 14 Temmuz'da ikinci kez anne ve baba olduklarını duyurdu. Kızlarının ismini henüz açıklamayan çift, ilk çocukları Willa'yı ise 2020'de kucaklarına almıştı.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    ADRIANA LIMA - ANDRE LEMMERS

    Brezilyalı model Adriana Lima, yapımcı sevgilisi Andre Lemmers ile oğlu Cyan'a 29 Ağustos'ta kavuştu.

    Lima'nın, 2009 ile 2016 yılları arasında evli kaldığı basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten Sienna ve Valentina adında tane kızı bulunuyor.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    SEDA GÜVEN - ALİ GÜVEN

    2019'da iş insanı Ali Güzel ile evlenen Seda Güven, kızları Aden'i 21 Ağustos'ta kucaklarına aldı. Çiftin ilk çocuğu Yiğit Ali ise 2020'de dünyaya gelmişti.

    Aden, cennet bahçesi anlamını taşımaktadır.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    SEDA BAKAN - ALİ EREL

    2019'dan bu yana müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan, kızları Ela'yı 1 Eylül'de kucaklarına aldı Çift, ilk çocukları Leyla'ya ise 2019'a kavuşmuştu.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    MERVE ERDOĞAN - MERT CARİM

    2020'de müzisten Mert Carim ile nikâh masasına oturan oyuncu Merve Erdoğan, 7 Eylül'de kızları Zehra Mercan'ı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşadı.

    Mercan, tropik ve ılık denizlerde yaşayan kırmızı kalker iskeletli balık türü.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    BARIŞ ARDUÇ - GUPSE ÖZAY

    2020'de evlenen oyuncu Barış Arduç ile Gupse Özay, Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşadı.

    Jan; atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen anlamına gelirken Asya ise cana yakın hanımefendi anlamını taşıyor.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    MERVE ÖZBEY - KENAN KOÇAK

    Kenan Koçak ile 2020'de nikâh masasına oturan şarkıcı Merve Özbey, ikinci çocukları Emir'i 16 Eylül'de kucağına aldı. Çift, kızları Elif Özümü de geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    ÜMİT ERDİM - SEDA ERDİM

    Seda Erdim ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ümit Erdim, 22 Eylül'de kızı Ela'yı kucağına alarak ikinci kez baba olma sevincini yaşadı. Çift, kızları Ses'e de 2018'de kavuşmuştu.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    ALEC BALDWIN - ILARIA CATALINA IRENA

    ABD'li oyuncu Alec Baldwin, sekizinci kez baba oldu. 2012'den beri yoga eğitmeni Hilaria Baldwin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, eylül ayında kızı Ilaria Catalina Irena'ya kavuştu.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    AMİNE GÜLŞE - MESUT ÖZİL

    2019'da futbolcu Mesut Özil ile evlenen 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 26 Eylül'de kızları Ela'yı kucaklarına aldıklarını duyurdu. Çiftin ilk çocukları Eda ise 2020'de dünyaya gelmişti.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    MURAT YILDIRIM - IMANE ELBANI

    2016'da Faslı Imane Elbani ile nikâh masasına oturan oyuncu Murat Yıldırım, 8 Ekim'de kızı Miray'a kavuştu. 

    Miray, ay gibi ışık saçan anlamını taşıyor.
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    ROMEE STRIJD - LAURENS VAN LEEUWEN

    Yaklaşık 12 yıldır Laurens Van Leeuwen ile aşk yaşayan model Romee Strijd, kasım ayında kızı June'ı kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşadı. Çift, ilk çocukları Mint'e de 2020'de kavuşmuştu. 
  • 2022'de anne ve baba olan ünlüler

    BURCU KARA - FIRAT PARLAK

    2016'da yönetmen Fırat Parlak ile evlenen oyuncu Burcu Kara, 2 Aralıkta ikinci çocuğu Can'ı kucağına aldı. Çiftin çocukları Ali Çınar ise 2017'de dünyaya gelmişti. Öte yandan Fırat Parlak'ın ilk evliliğinden Ömer adında bir oğlu daha bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Instagram, Avalon.

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