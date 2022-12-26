YASEMİN KAY ALLEN - TOLGA GÜLEÇ

BU DÜNYANIN ROMANTİKLERE GÖRE OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç, nisan ayında sürpriz bir şekilde aşklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ilan etti. Ancak ikili, ağustos ayında birlikteliklerini sonlandırdı.

Yasemin Kaay Allen, Tolga Güleç ile biten ilişkisi hakkında "Nasip kısmet. Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor. Bazen en dibinde anlaşamadığın konular olunca insanları değiştirmekle uğraşmıyorsun. Herkesin sevgi anlayışı farklı oluyor. Biz gerçek aşka inanarak büyüdük çocukluğumuz öyle geçti ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım belki bu anlamda ama romantiklere göre bir dünya değil aslında burası" dedi.