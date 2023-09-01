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        Haberler Magazin 2023 yazının düğünleri

        2023 yazının düğünleri

        Yaz ayları demek, yuva kurmak için hayatlarını birleştirmeye karar verenler için düğün demek. Ünlü isimler için de öyle. Bu yaz aylarında da birçok ünlü, düğün törenleriyle mutluluklarını gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 08:12 Güncelleme: 01.09.2023 - 08:12
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        SELİM BAYRAKTAR - EMEL KARAKÖSE

        Selim Bayraktar ile Emel Karaköse, mutluluğa "Evet" dedi.

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        1 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen düğüne bu mutlu günlerinde çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

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        Selim Bayraktar ile Emel Karaköse, ilişkilerini evliliğe taşımaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

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        EZGİ MOLA - MUSTAFA AKSAKALLI

        Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta Beşiktaş'taki bir otelde hayatlarını birleştirdi.

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        Ezgi Mola'nın nikâh şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin oldu.

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        Ezgi Mola, 25 Mayıs'ta hamile olduğunu duyurdu. Çiftin erkek beklediği öğrenildi.

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        MELİKE ŞAHİN - SEDAT ARPALIK

        'Tutuşmuş Beraber', 'Deli Kan' ve 'Pusulan Rüzgar' gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin de bu yaz dünya evine girenler arasında.

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        34 yaşındaki müzisyen, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sedat Arpalık ile haziranda evlenerek hayatını birleştirdi.

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        Melike Şahin, paylaştığı nikâh fotoğraflarına "Kara gözlüm, biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düştü.

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        EDA ECE - BUĞRAHAN TUNCER

        Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, ilişkilerini resmiyete döktü.

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        Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da evlendi.

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        Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğünde, Eda Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı.

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        AHMET KURAL - ÇAĞLA GİZEM ÇELİK

        Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da evlendi.

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        Çiftin nikâh şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay vardı.

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        19 Temmuz'da Cennet Koyu'nda düzenlenen düğüne Şahin ve Kural'ın aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.

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        KAAN URGANCIOĞLU - BURCU DENİZER

        Son dönemin popüler oyuncularından Kaan Urgancıoğlu'ndan sürpriz bir haber geldi.

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        Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile 22 Haziran'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlendiğini duyurdu.

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        Ünlü oyuncu, nikâh karelerini de “Sürpriz” notuyla paylaştı. Kısa bir süre sonra Burcu Denizer'in hamile olduğu ortaya çıktı. Çiftin erkek bebekleri olacak.

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        UĞUR BİLGİN - İREM USLU

        Ünlü oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz haziran ayında, Sapanca'da İrem Uslu ile nişanlanmıştı.

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        Uğur Bilgin ile İrem Uslu, 26 Ağustos'ta nikâh masasına oturdu.

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        Çift, Kanlıca'daki bir mekânda hayatlarını birleştirdi. Uğur Bilgin'i, 'Güldür Güldür Show' ekibindeki arkadaşları da yalnız bırakmadı. Rüştü Onur Atilla ve Aylin Kontente de düğüne katılan isimler arasındaydı.

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        FURKAN AKSOY - SEVDA ÇOBANOĞLU

        Furkan Aksoy, Sevde Çobanoğlu ile nikâh masasına oturdu. Aksoy ve Çobanoğlu, 27 Ağustos'ta Üsküdar'daki bir otelde düzenlenen düğünle mutluluğa 'evet' dedi.

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        Çiftin nikâh şahitleri arasında; Mersin Milletvekili, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da vardı.

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        Furkan Aksoy düğün sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni hayatımın ilk gününden tüm sevenlerime merhabalar. Dün itibariyle dünya evine girmiş bulunmaktayım. Dilerim ki bu dünyada seven, sevdiği ile birlikte yaşlanır. Dualarımın kabul olduğu günlerde sizlerin de dualarının kabul olmasını dilerim. Sevginin Sevde’ye dönüştüğü yerde, hayatımın en mutlu gününde yanımda olan başta nikah şahitlerimiz Sn. Mehmet Tevfik Göksu, Sn. Nureddin Nebati, Sn. Mahmut Demirtaş ve Sn. Sebahattin Şirin olmak üzere aileme, çok kıymetli arkadaşlarıma, tebriklerini ileten sevenlerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        #ezgi mola
        #Kaan Urgancıoğlu
        #eda ece
        #Uğur Bilgin
        #Melike Şahin
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