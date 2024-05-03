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        Haberler Gündem Eğitim 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

        2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

        Mayıs ayına girilmesiyle birlikte gözler okulların kapanacağı ve yaz tatiline girileceği tarihe çevrildi. Yaz tatili planlaması yapan öğrenci ve öğretmenler "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:34
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        Okulların kapanacağı tarih ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Karnelerini almak için gün sayan öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. İşte, okulların kapanacağı gün ile yaz tatili tarihi hakkında bilgiler...

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

        MEB takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

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        2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024-2025 yeni eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasının ardından açılacak.

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