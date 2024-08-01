2024 Temmuz ayında kültür ve sanat dünyasında üzücü kayıplar

FERİT EDGÜ (22 TEMMUZ)

'Sırtlan Payı', 'Hakkari'de Bir Mevsim' ve 'Bir Düşkünün Güncesi' gibi öykü, deneme ve roman alanındaki eserleriyle tanın Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Ferit Edgü'nün cenazesi, İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.