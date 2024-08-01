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        Haberler Magazin 2024 Temmuz ayında kültür ve sanat dünyasında üzücü kayıplar

        2024 Temmuz ayında kültür ve sanat dünyasında üzücü kayıplar

        Temmuz ayı, kaybedilen sanatçılarla 'Acı Temmuz'a döndü. 7 sanatçının kaybı, bir hayli sarsıcı oldu. Türkiye'nin kültür - sanat hafızasında yer edinen sanatçıların vefatı derin üzüntü yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 08:22 Güncelleme: 01.08.2024 - 08:23
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        1

        YILDIRIM YANILMAZ (17 Temmuz)

        Yönetmen ve oyuncu Yıldırım Yanılmaz, 78 yaşında hayata veda etti. Yanılmaz, Bir süredir Balıkesir Karesi Belediyesi’ne ait huzur evinde yaşıyordu.
        Yıldırım Yanılmaz'ın cenazesi, İstanbul Güngören Camii'nde kılanan cenaze namazının ardından Güngören Mezarlığı'na defnedildi.

        2

        ÖZLEM AKINÖZÜ (20 TEMMUZ)

        Oyuncu Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek 59 yaşında hayatını kaybetti. Akınözü'nün cenazesi, İstanbul Vadistanbul Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakiben Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        3

        ŞENER KÖKKAYA (21 TEMMUZ)

        Oyuncu Şener Kökkaya, 82 yaşında, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Kökkaya'nın cenazesi, Ankara Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

        4

        FERİT EDGÜ (22 TEMMUZ)

        'Sırtlan Payı', 'Hakkari'de Bir Mevsim' ve 'Bir Düşkünün Güncesi' gibi öykü, deneme ve roman alanındaki eserleriyle tanın Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti.

        Ferit Edgü'nün cenazesi, İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        5

        UĞUR TAŞDEMİR (28 TEMMUZ)

        'Nicolas Cage'in sesi' olarak tanınan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir, geçirdiği rahatsızlık sonucu 2 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. 59 yaşında hayatını kaybeden Taşdemir'in cenazesi, İstanbul Moda Camii'nden kaldırıldı.

        Uğur Taşdemir'in cenazesi, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

        6

        KENAN IŞIK (29 TEMMUZ)

        Kenan Işık, 21 Mart 2014'te düşüp başını çarpmasının ardından komada yaşam mücadelesi veriyordu. 10 yıl süren bu zorlu süreçten sonra, 76 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi.

        Kenan Işık'ın cenazesi, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

        7

        GENCO ERKAL (31 TEMMUZ)

        Genco Erkal, bir süredir kan kanseriyle mücadele ediyordu. Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti.

        Fotoğraflar: İHA, AA, DepoPhoto, Instagram, İHA

        Usta sanatçı için 2 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda veda töreni düzenlenecek. Törenin ardından Genco Erkal'ın cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        #Kenan Işık
        #Genco Erkal
        #Özlem Akınözü
        #Şener Kökkay
        #Uğur Taşdemir
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