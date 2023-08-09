2024'ün en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'deki üniversiteler ilk yüze giremedi
Dünyanın en iyi akademik eğitim kurumlarının listelendiği QS Dünya Üniversiteleri Sırlaması'nda 2024 yılının ne iyi üniversiteleri sıralandı. 20 yıldır düzenli olarak hazırlanan listenin zirvesinde ABD'nin köklü üniversitesi Massachusetts Teknoloji Üniversitesi (MIT) yer alıyor. İşte 2024 yılında dünyanın en iyi üniversiteleri.
İngiletere'de faaliyet gösteren ve dünya genelindeki tüm eğitim kurumlarını analiz eden Quacquarelli Symonds, 2024 yılının en iyi üniversitelerini açıkladı. Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinin üst sıralarında ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika'daki eğitim kurumları yer aldı.
2024'ÜN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ AÇIKLANDI
Sıralama oluşturulurken pek çok farklı kriter göz önüne alınıyor. Bu kriterler arasında akademik itibar, işveren itibarı, öğretin üyesi-öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen akademik makale sayısı, uluslararası öğretim üyesi oranı ve uluslararası öğrenci gibi farklı başlıklar bulunuyor.
ZİRVEDE MIT ÜNİVERSİTESİ YER ALIYOR
2024'ün en iyi üniversiteleri listesinin zirvesinde Massachusetts Teknoloji Üniversitesi (MIT) yer alıyor. ABD'nin en köklü kurumlarından birisi olan MIT, üst üste 12. kez en iyi üniversiteler listesinde birinci seçildi. MIT'nin farklı kriterlerde 100 üzerinden tam puan aldığı görüldü.
DÜNYANIN EN İYİ İLK 10 ÜNİVERSİTESİ
En iyi üniversiteler listesinin devamında Avrupa ve Amerika'daki kurumların başarısı dikkat çekti. Listenin ilk 10 üniversitesi ABD ve İngiltere'deki eğitim kurumlarından oluşuyor.
Dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi listesi:
1. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) – ABD – 100 puan
2. Cambridge Üniversitesi – İngiltere – 99.2 puan
3. Oxford Üniversitesi – İngiltere – 98.9 puan
4. Harvard Üniversitesi – ABD – 98.3 puan
5. Stanford Üniversitesi – ABD – 98.1 puan
6. Imperial College Londra – İngiltere – 97.8 puan
7. ETH Zürih – İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü – İsviçre – 93.3 puan
8. Singapur Ulusal Üniversitesi (NUS) – Singapur – 92.7 puan
9. University College London (UCL) – İngiltere – 92.4 puan
10. Berkeley Kaliforniya Üniversitesi – ABD – 90.4 puan
TÜRKİYE'DEN EN YÜKSEK PUANA SAHİP OLAN EĞİTİM KURUMU ODTÜ SEÇİLDİ
Türkiye'den hiçbir üniversite ilk 100 içerisinde yer alamadı ancak QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması içerisinde en yüksek puana sahip olan eğitim kurumumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) seçildi. ODTÜ listede 32.2 puanla 336. sırada yer alıyor.
Listede yer alan diğer Türk üniversiteleri şu şekilde:
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (27.6 puanla 404. sırada)
Koç Üniversitesi (26.2 puanla 431. sırada)
Bilkent Üniversitesi (23.1 puanla 502. sırada)
Boğaziçi Üniversitesi (22.7 puanla 514. sırada)
Kaynak: QS