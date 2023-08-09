Haberler Dünya 2024'ün en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'deki üniversiteler ilk yüze giremedi

2024'ün en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'deki üniversiteler ilk yüze giremedi Dünyanın en iyi akademik eğitim kurumlarının listelendiği QS Dünya Üniversiteleri Sırlaması'nda 2024 yılının ne iyi üniversiteleri sıralandı. 20 yıldır düzenli olarak hazırlanan listenin zirvesinde ABD'nin köklü üniversitesi Massachusetts Teknoloji Üniversitesi (MIT) yer alıyor. İşte 2024 yılında dünyanın en iyi üniversiteleri. Habertürk Giriş: 09.08.2023 - 12:01 Güncelleme: 09.08.2023 - 12:01 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







İngiletere'de faaliyet gösteren ve dünya genelindeki tüm eğitim kurumlarını analiz eden Quacquarelli Symonds, 2024 yılının en iyi üniversitelerini açıkladı. Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinin üst sıralarında ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika'daki eğitim kurumları yer aldı.

2 Şurada Paylaş!







2024'ÜN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ AÇIKLANDI Sıralama oluşturulurken pek çok farklı kriter göz önüne alınıyor. Bu kriterler arasında akademik itibar, işveren itibarı, öğretin üyesi-öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen akademik makale sayısı, uluslararası öğretim üyesi oranı ve uluslararası öğrenci gibi farklı başlıklar bulunuyor.