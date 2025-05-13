2025 Aile Yılı indirimleri: İşte ailelerin indirimli bir şekilde yararlanabileceği kampanyalar
2025 Aile Yılı ailelere yönelik avantajlar devam ediyor. Tren, uçak, otobüs ve sinema bileti gibi birçok alanda indirimli fiyatlardan yararlanabilen çiftler için yeni bir müjde daha geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Aile Gençlik Fonu kapsamında 20 yeni markanın daha özel indirimler sunacağı duyuruldu. Peki, hangi alanlarda ne gibi fırsatlar sağlanacak? İşte, 2025 Aile Yılı kapsamındaki indirimlere dair detaylar…
Aile Yılı kapsamında evli çiftlere birçok indirim uygulanıyor. Tren, uçak, sinema bileti ve otobüs biletlerinde özel indirimli rakamlardan yararlanan çiftler için son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi ve Aile Gençlik Fonu kapsamında 20 markanın daha özel indirimler sunacağı açıklandı. İşte, 2025 Aile Yılı indirimleri...
AİLELERE YÜZDE 40 İNDİRİMLİ BİLET
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını bildirdi.
Uraloğlu, söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi vererek, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirler arası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak. eni düzenleme 17 Mart Pazartesi'den itibaren uygulanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.
AİLELERE YÜZDE 40 İNDİRİMLİ SİNEMA BİLETİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; aileler sinema filmlerini yüzde 40 indirimli izleyebilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında Pazartesi ve Çarşamba günleri ailelere yüzde 40’a varan indirim uygulanacak.
THY'DEN AİLELERE YÜZDE 15 İNDİRİMLİ BİLET
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkânı sağlayacağını bildirdi.
THY'nin ailelere özel uygulayacağı yüzde 15'lik kampanya 29 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Yolcular, 31 Aralık 2025'e kadar seyahat edebilecek.
YENİ EVLENENLERE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ TREN BİLETİ
"Aile Yılı" kapsamında tren seferlerinde indirim başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, yeni evlenen çiftler yüzde 50, ailesiyle seyahat edecek olanlar ise yüzde 15 indirimle yolculuk edecek. Mevcut indirimler ise devam ediyor.
Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceğini anlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise ‘Yeni Evli Tarifesi’ devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek.”
AİLE GENÇLİK FONU KAPSAMINDA İNDİRİM UYGULANACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, imzalanan protokolle, 20 firmanın, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan evlenecek gençlere yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda özel indirimler sunacağını bildirdi.
İndirimler; mobilyadan, beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar geniş bir kapsama sahip olacak.
Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan protokol kapsamında, halihazırda evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak 20 firmanın ismi şöyle:
Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip.