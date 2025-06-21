Aslı Turanlı, Bodrum'da bir arkadaşıyla kız kıza tatil yaparken görüntülendi.
Aslı Turanlı, arkadaşıyla bütün gün, güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Anlaşılan o ki birçok ünlü için 2025 yaz modası; kız kıza tatil oldu.
Zira bu hafta içinde 3'üncü kez 'Kız, kıza tatil' merkezli tatil, objektiflere yansıdı.
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; kız kıza tatil yapan ünlüler arasına; Dilin Döğer, İlkay Kayku ve Mine Kılıç da katıldı.
Akyaka’da kaldıkları hotelin iskelesinden denize giren oyuncu arkadaşlar; Dilin Döğer, İlkay Kayku ve Mine Kılıç’ın sörf tahtası üzerindeki komik halleri objektiflere böyle yansıdı.
Dilin Döğer, İlkay Kayku ve Mine Kılıç'ın sörf tahtasında bir hayli eğlendikleri görüldü.