İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Merkür retrosunun bitişiyle daha uzun vadeli planlar yapmaya başlıyorsunuz sevgili İkizler burçları… Çok uzun zamandır hayalini kurduğunuz fakat cesaret edemediğiniz olaylara karşı tutumunuz değişiyor ve bir anda sürpriz kararlar alıyorsunuz. Ayrıca kariyer ve eğitim konularında bir dönüm noktasına giriyorsunuz. Bitişler ve başlangıçlar sayesinde bu iki alanda bazı şeyleri kafanızda netleştirebilirsiniz. Hafta sonu meydana gelecek Dolunay ile beraber hayatınızdan fazlalıkları çıkarabilir ve düzene gidebilirsiniz.