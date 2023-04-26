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Haberler Yaşam Astroloji 22 Haziran Hangi Burç? 22 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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22 Haziran hangi burç? 22 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojiye çoğumuzun merakı vardır. Astrolojik terimler hakkında bilgimiz olmasa dahi burçlar konusuna çoğumuz vakıfızdır. Burçlar, doğum zamanımızdaki Güneş’in aldığı pozisyona göre belirlenir. Peki, 22 Haziran hangi burç? İşte, 22 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...

22 Haziran Hangi Burç? 22 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Günümüzde astroloji konusu özellikle internet üzerinden çokça araştırılır. Kimimiz burcumuzun özelliklerini ya da yükselen burcumuzu öğrenmek kimimiz de hangi burca ait olduğumuzu bulmak için kapsamlı araştırmalara girişir. Peki, 22 Haziran hangi burç? İşte 22 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler ile futbolcular...

22 Haziran Hangi Burç?

22 Haziran tarihinde doğan bir kişinin burcu yengeç burcudur. Su elementine mensup olan yengeç burcunun yönetici gezegeni aydır. Astronomi için ay gezegen değildir ancak astrologlar gezegen olarak kabul ederler.

22 Haziran Burcu Ne?

22 Haziran tarihi yengeç burcunun tarihidir. Yengeç burcu 22 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasını kapsamaktadır.

22 Haziran Burcu Özellikleri

Yengeç burcuna sahip olan kişiler oldukça hassas yapıdadırlar. Oldukça alıngan yapıda olduklarından dolayı onlara karşı kullandığınız sözleri ince eleyip sık dokumanız gerekmektedir. Yengeçlerin öne çıkan özellikleri duygusallıklarıdır. Karalarını verirlerken mantıklarını geri plana atarlar. Duygusal kararlar verirler. Güven konusu yengeçler için çok önemlidir. Güven duymadıkları ilişkileri yürütemezler. Arkadaşlıkları sağlamdır. Arkadaşlarını çok severler ancak bunu belli etmekten çoğu zaman çekinirler. Genellikle duygularını saklarlar. Manevi yönleri güçlüdür. Sınırsız bir hayal gücüne sahiptir. Hayal güçlerinin uçsuz bucaksız olması yaratıcı yönlerini de geliştirmektedir. Yengeç burçları sadakatlarıyla bilinir. Sizi asla yarı yolda bırakmazlar. Her zaman mali konularda temkinlidir. Gereksiz yere para harcamaktan kaçınır.

22 Haziran Burcu Erkeği

Yengeç erkekleri sevdikleri insanlara karşı korumacı yaklaşırlar. Aile ve arkadaşlar onlar için son derece önemlidir. Onlar için her zorluğa göğüs gerebilirler. Derin duygulara sahiptirler. Onların mutluluğu aynı zamanda kendi mutluluğudur. Geleneksel kafa yapılarına sahip olduklarından dolayı değişim konusunda zorlanabilirler. Yengeç burcu erkekleri alıngan yapıya sahip olduğundan dolayı söylendiğiniz herhangi bir sözü yanlış anlayabilirler. Yengeç erkekleri hayatında huzuru aramaktadır. Bu sebeple genellikle tartışmalardan kaçınırlar. Ayrıca son derece evcimendirler. Seyahatlerle arası pek yoktur. Ev ortamındaki rahatlığı dışarıya tercih edeler. Değişim konusunda oldukça kapalı olduklarından dolayı yeni insanlarla tanışmak konusuna da sıcak bakmazlar. Yeni ortamlar, yeni arkadaşlıklar yengeç burcu erkeğine göre değildir.

22 Haziran Burcu Kadını

Hassasiyet konusunda kimse yengeç burcu kadınını geçemez. Yengeç burcu kadını için duyguları büyük önem taşır. Duygusallıklarının yoğun olması sebebiyle özellikle bir karar verilecekse mantığı devre dışı kalır. Yardıma muhtaç olanlara yardım eli uzatmak ister. Oldukça anaç yapıdadırlar. Başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğundan önde tutarlar. Ay gezegeninin annelik özeliklerini bünyesinde taşır. Yengeç burçları affedicidir ancak yapılanları kolay kolay unutmaz. Bir nevi kinci bir yapıya sahip olduklarını söyleyebiliriz.

22 Haziran Burcu Yorumu

  • Hassas ve duygusaldırlar.
  • Sadık ve güvenilirdirler.
  • Yardımsever olduklarından dolayı herkese kucak açarlar.
  • Güven konusunda kimi zaman şüpheci yaklaşabilirler.
  • Verdikleri kararlar çoğu zaman duygusaldır.
  • Melankolik yapıları vardır.
  • Kimi zaman takıntılı olabilirler.
  • Yaratıcı yönleri kuvvetlidir.
  • Geniş bir hayal gücüne sahiptir.
  • Planlı ve programlı çalışırlar.
  • Tartışmalardan kaçınırlar.

22 Haziran Yükseleni Nedir?

22 Haziran tarihinde doğan yengeç burçları detaylı doğum saatine sahipse internet üzerinden yükselen burcuna erişim sağlayabilir. Bunun için doğduğu gün ve saati ayrıntılı bilmelidir.

22 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Yazar Çetin Altan
  • Oyuncu Ayça Varlıer
  • Oyuncu Aytaç Arman
  • Eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak
  • Atlet Mizgin Ay
  • Voleybolcu Eda Erdem

22 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Yönetmen Billy Wilder
  • Yönetmen Abbas Kiyarüstemi
  • Yönetmen Wolfgang Becker
  • Yazar Dan Brown
  • Yazar Erich Maria Remarque
  • Film ve tiyatro yapımcısı Mike Todd
  • Oyuncu Kris Kristofferson
  • Oyuncu Meryl Streep
  • Oyuncu Donald Faison
  • Oyuncu Portia Doubleday
  • Oyuncu Lee Min-ho
  • Oyuncu Jung Yong-hwa
  • Şarkıcı Cyndi Lauper
  • Alman kaleci Loris Karius
  • İsrailli basketbolcu Omri Casspi
  • Amerikalı eski basketbolcu Clyde Drexler
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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