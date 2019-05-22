Hadi ipucu 22 Mayıs sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Yüzümle Mutluyum Günü tarihi hangi gündür? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, 22 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 22 MAYIS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 22 MAYIS CEVABI: 23 MAYIS

Yüzümle Mutluyum Derneği

Yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için çalışan, alanında ülkemizde faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan Yüzümle Mutluyum Derneğinin amacı; insanların dış görünüşleriyle değil kişilikleri ve yaptıkları ile kabul edildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.