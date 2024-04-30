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        Haberler Gündem Güncel 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek ve peçeye soruşturma

        23 Nisan'da erkek öğrencilere etek ve peçeye soruşturma

        Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir ilkokulda 4 erkek öğrenciye etek giydirilip peçe taktırılan etkinlik için okul yönetimi ve öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:35
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        Erkek öğrencilere etek ve peçeye soruşturma
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        Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen bir etkinlik tepkilere yol açtı.

        Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte 'Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı' filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenciye etek giydirilip peçe takıldı.

        Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

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        #23 Nisan
        #etkinlik
        #peçe ve etek giyen öğrenciler
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