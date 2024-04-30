23 Nisan'da erkek öğrencilere etek ve peçeye soruşturma Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir ilkokulda 4 erkek öğrenciye etek giydirilip peçe taktırılan etkinlik için okul yönetimi ve öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:35 facebook

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