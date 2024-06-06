Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Baraj Gölü'ne 1 Haziran'da balık tutmaya giden İsmail Hakkı Polat ile Ahmet Kaan Bahadır'ın oltalarına 24 kilo ağırlığında, 165 santimetre uzunluğunda yayın balığı takıldı.

Balığın ağırlığı karşısında şaşkınlık yaşayan iki arkadaş, o anları, cep telefonu ile kaydetti.

KİŞİ BAŞI 2 BİN 900 LİRA CEZA KESİLDİ

Bahadır ve Polat'a, 15 Mart ile 15 Haziran tarihleri arasında, sazangillerde olduğu gibi yayın balığı avcılığında da zaman ve bölge yasağının devam ettiği gerekçesiyle kişi başı 2 bin 900 lira idari para cezası kesildi. 2 arkadaş, yakaladıkları dev yayın balığının bedelini ağır ödediklerini söyledi.