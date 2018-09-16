KKTC'nin Güzelyurt ilçesine bağlı Serhatköy'de iddiaya göre Dündar Salderay (22) ve Mücahit Özmen (32), Profiti İlia Kilisesi'nde bulunan çanın alaşımında 2.5 kilo altın olduğunu öğrendi. İkiliye, iddiaya göre, bu bilgiyi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden biri verdi. Bunun üzerine sabaha karşı cami olarak kullanılan kiliseye gelen Salderay ile Özmen, 150 bin euro değerindeki çanın bulunduğu yere tırmandı. Bağlı olduğu tahtayı testereyle kesen hırsızlar, çanı çalıp, kaçtı.

ÇANI SATAN İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

DHA'nın haberine göre kilisede çanın olmadığı fark edilince polise haber verildi. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çanı çalan Dündar Salderay ile Mücahit Özmen'i yakaladı. Gözaltına alınan hırsızların çanı çaldıktan sonra götürdükleri arazide gömdükleri ardından da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden birine 50 bin euroya sattıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Dündar Salderay ve Mücahit Özmen, tutuklandı.

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