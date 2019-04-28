Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıdı. MPİ 27 Nisan tarihli Sayısal Loto sonuçlarını www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi internet sitesinde ilan edildi. 1213. hafta Sayısal Loto oyununda 1 ,5 milyon değerindeki para ödülü İstanbul Şişli'de yaşayan vatandaşa çıktı. İşte 27 Nisan Sayısal loto çekiliş sonuçları

MPİ 27 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 3 - 7 - 11 - 21 - 34 - 44

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / ŞİŞLİ

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.434.177,10 TL 5 bilen kişi sayısı : 177 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.413,45 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.097 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 56,60 TL 3 bilen kişi sayısı : 131.700 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9,70 TL

Sayısal Loto oyununun 1213'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 434 bin 177 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 177 kişi 3 bin 413 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 97 kişi 56 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 131 bin 700 kişi 9 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Şişli ilçesinde yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

MPİ 24 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 3 - 17 - 23 - 39 - 41 - 47

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: SAMSUN / BAFRA