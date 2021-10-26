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29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün tatil mi? 2021 Resmi tatil günleri takvimi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla "29 Ekim resmi tatil mi?, 28 Ekim yarım gün tatil mi?" soruları tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 29 Ekim hangi güne denk geliyor? İşte 2021 Resmi tatil günleri takvimi

29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün tatil mi? 2021 Resmi tatil günleri takvimi

29 Ekim resmi tatil mi? soruları tatil planı yapan öğrenci ve çalışanlar tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta çoşku ile kutlanacak. Tatil planları yapan vatandaşlar ise yıllık izinleri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı birleştirerek uzun bir tatilin hesabını yapıyor. İşte 2021 Resmi tatil günleri takvimi...

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cuma gününe denk gelmektedir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

2021 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2021 Cuma Yılbaşı
23 Nisan 2021 Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2021 Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü* İşçi Bayramı
12 Mayıs 2021 Çarşamba Ramazan Bayramı Arefesi
13 Mayıs 2021 Perşembe Ramazan Bayramı (1.Gün)
14 Mayıs 2021 Cuma Ramazan Bayramı (2.Gün)
15 Mayıs 2021 Cumartesi Ramazan Bayramı (3.Gün)
19 Mayıs 2021 Çarşamba Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü
19 Temmuz 2021 Pazartesi Kurban Bayramı Arifesi
20 Temmuz 2021 Salı Kurban Bayramı (1.Gün)
21 Temmuz 2021 Çarşamba Kurban Bayramı (2.Gün)
22 Temmuz 2021 Perşembe Kurban Bayramı (3.Gün)
23 Temmuz 2021 Cuma Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı
28 Ekim 2021 Perşembe Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2021 Cuma Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık 2021 Cuma Yılbaşı gecesi
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