Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik 29 Nerenin Plakası? 29 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
ABONE OL

29 nerenin plakası? 29 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Araçların ön ve arka tamponlarına sabitlenen ve araçların ayrılmaz parçaları olarak görülen taşıt plakaları, alüminyumdan imal edilen beyaz renkli bir levha üzerindeki harfler ile rakamlardan meydana gelmektedir. Yetkili kurumların bir aracı tanıması ve kayıt altına almasına olanak sağlayan araç plakaları, aynı zamanda o aracın sorumluluğunun kimde olduğuna da işaret ederler. Farklı harf ve rakam kombinasyonlarından oluşan ve her biri tek olan bu plakalar belirli konumları da işaret etmektedirler. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

29 Nerenin Plakası? 29 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Dünya tarihinde ilk kez Fransa’da uygulandıktan sonra tüm dünyaya yayılma imkânı bulan plaka sistemi, o tarihten günümüze halen daha kullanılmaktadır. Peki, 29 nerenin plakası? Gümüşhane ilçelerinin plaka kodları nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

29 Plaka Numarası Hangi İlin?

Bizlere, 29 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde vereceğimiz cevap Gümüşhane olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu yıllarında ilk önce Erzurum, daha sonra ise Trabzon sancağına bağlı olan bölge, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1925 yılında vilayet statüsünü kazanmıştır.

Gümüşhane ilinin bir plaka koduna sahip olması ise 27 Eylül’de yayınlanan ve 24 Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe giren bir yönetmelik neticesinde gerçekleşmiştir. 1962 yılında uygulanmaya başlayan bu kararla, Türkiye’deki 67 şehrin tamamına birer plaka numarası ataması yapılmış ve Gümüşhane de alfabetik sıralaması gereğince 29 plaka kodunu almıştır. İlk etapta 67 olan vilayet sayısının zaman içinde artması ve 81 olması neticesinde de Türkiye’de kullanılan plaka kodlarına eklemeler gerçekleşmiş ve bu sayı günümüzde il sayısına paralel olarak 81 olmuştur.

Karedeniz Bölgesi vilayetlerinden bir tanesi olan Gümüşhane’nin yüzölçümü 6.440 kilometrekare nüfusu ise 2022 nüfus sayımına göre 144 bin 544’tür. Gümüşhane’de trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtlarının sayısı ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılında yayınlamış olduğu veriye göre 26 bin 668 olarak saptanmıştır. Gümüşhane iline kayıtlı olan ve plaka kodu 29 olan bu araçlar arasında hususi otomobillerden tarımsal faaliyette kullanılan araçlara, ağır tonajlı kamyonlardan özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Gümüşhane İlçeleri Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plakalarda, ilk sırada yer alan rakam ve sayılar illerin; onun hemen arkasından gelen harf ve harf grupları ise ilçelerin kodunu bize göstermektedir. Buradan hareketle bir araç plakasının ortasında yer alan harflere bakarak, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiği bilgisine ulaşabilmek mümkündür.

Bu ara başlığımız altında Gümüşhane vilayetinin merkez ilçelerinin, Torul ilçesinin, Şiran ilçesinin ve Kelkit ilçesinin plaka kodlarını sizler için derledik. Şimdi gelin, Gümüşhane ilçeleri plaka kodları nelermiş birlikte göz atalım:

Gümüşhane Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 29 AC 001 - 29 AP 999
  • 29 D 0001 - 29 D 0045
  • 29 M 0001 - 29 M 0250
  • 29 T 0001 - 29 T 0250

Torul İlçesi Plaka Kodları:

  • 29 DA 001 - 29 DA 999
  • 29 M 1201 - 29 M 1399

Şiran İlçesi Plaka Kodları:

  • 29 AV 001 - 29 AU 999
  • 29 M 0901 - 29 M 0999
  • 29 T 0401 - 29 T 0500

Kelkit İlçesi Plaka Kodları:

  • 29 AS 001 - 29 AT 999
  • 29 AY 001 - 29 AY 999
  • 29 M 0251 - 29 M 0700
  • 29 T 0251 - 29 T 0400
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ağır hasarlı binadaki göçük paniğe neden oldu
GÜNDEM Göçük paniğe neden oldu
28 Nerenin Plakası? 28 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 28 nerenin plakası?
27 Nerenin Plakası? 27 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 27 nerenin plakası?
Dina'nın cansız bedeni Büyükelçilik ve ailesine bilgi verilmeden İstanbul'a gönderilmiş - Gündem haberleri
GÜNDEM Dina cinayetinde yeni bir detay ortaya çıktı
Bakan Akar: 24 Temmuz 2015’ten itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdik
GÜNDEM Bakan Akar terör bilançosunu açıkladı
Gebelik Hesaplaması Nasıl Yapılır? Kaç Haftalık Hamileyim?
GÜNDEM Gebelik hesaplaması nasıl yapılır?
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ başladı! Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak, neden ödenmedi?
GÜNDEM Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
Bursa'da TIR'a çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM Bursa'da ölümlü kaza
Çin Takvimi ile bebek cinsiyeti hesaplama: 2023 Çin Takvimi ile bebek cinsiyet hesaplaması nasıl yapılır?
GÜNDEM Çin Takvimi bebek cinsiyeti hesaplaması
2023 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, Diyanet dini günler takvimi ile bayram tatili kaç gün olacak, tatil uzayacak mı?
GÜNDEM Ramazan Bayramı tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.