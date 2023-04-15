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Haberler Gündem Trafik 28 Nerenin Plakası? 28 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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28 nerenin plakası? 28 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Taşıt kayıt plakası ya da halk arasında bilinen ismiyle araç plakaları; bir aracın hukuki ve cezai sorumluluğunu bildiren, o aracın kime ait olduğunu gösteren tabelalardır. Bir tescil belgesi olması sebebiyle, araçların trafikte denetlenmesine olanak sağlayan plakalar, alüminyum bir levha üzerine işlenen harf ve rakamlardan meydana gelmektedir. Üzerlerinde yer alan bu harf ve rakamlarla belirli bir coğrafi bölgeyi de işaret eden plakalar, araçların değişmez aksesuarları arasında değerlendirilmektedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

28 Nerenin Plakası? 28 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Devletlerin resmî kurumları tarafından bir aracın tanınması ve bilinmesini de sağlayan plakalar, her aracın kendisine özgüdür ve bu özelliği sebebiyle araçların kimlik kartları olarak görülürler. Peki, 28 hangi şehrin plakası? Giresun ilçeleri plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

28 Plaka Numarası Hangi İlin?

28 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Giresun’dur. 1920 yılına kadar Trabzon’a bağlı bir bölge olarak varlığını sürdüren Giresun, 1920 yılında bağımsız bir sancak olmuş; cumhuriyetin ilanının ardından ise 1923 yılında vilayet statüsüne geçmiştir.

Giresun şehrinin bugün de kullanmış olduğu plaka kodunu alması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de karayolu ulaşımının yaygınlaşması neticesinde, 1962 senesinde bir yönetmelik çıkartılmış ve bu kararla tüm vilayetlere birer plaka kodu ataması yapılmıştır. O günkü 67 vilayete, 1’den başlayarak 67’ye kadar giden plaka numaraları verilmiş ve Giresun da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 28 plaka kodunu almıştır.

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan şehirlerden bir tanesi olan Giresun’un yüzölçümü 6.831 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 450 bin 862’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 verilerine göre, şehre kayıt edilmiş motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 101 bin 603 olarak saptanmıştır. 100 bini aşan bu araçlar arasında kamu hizmetine tahsis edilmiş araçlardan şahıslara ait özel otomobillere, motosikletlerden iş makineler kadar tüm 28 plaka koduna sahip araçlar dahildir.

Giresun İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan taşıt kayıt plaka sistemine göre, plaka üzerinde yer alan rakam ve harfler, bir aracı belirli bir coğrafi konuma bağlamaktadır. Plakalarda yer alan ve günümüzde 81’e kadar giden sayılar illeri; bu koddan sonra gelen ve harflerden meydana gelen kısım ise o illere bağlı olan ilçeleri belirtmektedir.

Giresun vilayetinin merkez ilçeleri, Bulancak ilçesi ve Şebinkarahisar ilçesinin plaka harf gruplarını ise yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Giresun ilçelerinin plaka kodları:

Giresun Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 28 AC 001 - 28 AY 999
  • 28 D 0001 - 28 D 5000
  • 28 DA 001 - 28 DA 999
  • 28 DC 001 - 28 DD 999
  • 28 DH 001 - 28 DH 999
  • 28 EA 001 - 28 EZ 999
  • 28 K 0001 - 28 K 5000
  • 28 M 0001 - 28 M 5000
  • 28 MA 001 - 28 MA 999
  • 28 T 0001 - 28 T 5000

Bulancak İlçesi Plaka Kodları:

  • 28 D 5001 - 28 D 6000
  • 28 K 5001 - 28 K 6000
  • 28 M 5001 - 28 M 6000
  • 28 NA 001 - 28 NZ 999
  • 28 S 5001 - 28 S 6000
  • 28 T 5001 - 28 T 6000
  • 28 T 7001 - 28 T 8000

Şebinkarahisar İlçesi Plaka Kodları:

  • 28 AZ 001 - 28 AZ 999
  • 28 D 7001 - 28 D 8000
  • 28 DE 001 - 28 DF 999
  • 28 DK 001 - 28 DZ 999
  • 28 K 7001 - 28 K 8000
  • 28 M 7001 - 28 M 8000
  • 28 T 7001 - 28 T 8000
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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