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Haberler Gündem Trafik 27 Nerenin Plakası? 27 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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27 nerenin plakası? 27 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Karayollarında ulaşımı sağlayan motorlu araçların genellikle tamponlarına sabitlenen, alüminyum bir levhadan imal edilmiş tabelalara taşıt plakası adı verilmektedir. Bir aracın trafikte denetlenmesine olanak sağlayan ve o aracın hukuki, cezai sorumluluk taşımasını zorunlu kılan araç plakaları, her aracın kendine özgüdür. Aynı zamanda araçların değişmez birer parçası olarak kabul edilen plakalar, üzerlerinde yer alan harf ve rakamlar aracılığıyla belirli bir bölgeyle ilişkilendirilirler. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

27 Nerenin Plakası? 27 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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İlk kez Fransa’nın Paris şehrinde ortaya çıkan taşıt plaka sistemleri, karayolu ulaşımının tüm dünyada yaygınlaşmasıyla paralel olarak tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de de kullanılmakta olan taşıt kayıt sisteminde 27 hangi şehrin plakası? Gaziantep ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

27 Plaka Numarası Hangi İlin?

27 plaka kodu nereye ait sorusuna verilecek cevap Gaziantep olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Antep sancağı olarak isimlendirilen bu coğrafya, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1924 senesinde vilayet statüsüne sahip olmuştur. Şehrin 27 plaka numarasına sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir.

Eylül 1962 tarihinde çıkartılan bir yönetmelikle Türkiye’deki tüm vilayetlere bir plaka kodu tahsis edilmesi kararlaştırılmış ve o tarihte il statüsünde olan 67 şehre bir plaka numarası verilmiştir. Şehirlerin alfabetik sıralamasına göre atanan bu numaralara göre Gaziantep de 27 plaka numarasına sahip olmuştur.

Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kesişme noktasına yer alan Gaziantep’in yüzölçümü 6.887 kilometrekare, nüfusu ise 2 milyon 154 bin 51’dir. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerden biri olan Gaziantep’in bu nüfus sayısı, şehre kayıtlı olan motorlu araç sayısına da yansımıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 verilerine göre, Gaziantep şehrine kayıtlı olan motorlu kara taşıtları sayısı 598 bin 737 olarak saptanmıştır ve bu sayıya hususi araçlardan kamuda kullanılan araçlara kadar tüm araçlar dahildir.

Gaziantep İlçelerinin Plaka Kodları:

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, plakaların üzerinde yer alan sayıların da harflerin de özel bir yeri vardır. Plakaların ilk sırasında yer alan rakam ya da rakam kombinasyonları illeri kodlarını, bu koddan sonra gelen harf ve harf kombinasyonları ise ilçelerin harf gruplarını oluştururlar. Bu açıdan bir aracın plakasında yer alan harflere bakarak, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini görmek mümkündür.

Gaziantep merkez ilçeleri, İslâhiye ilçesi, Nizip ilçesi, Araban ilçesi, Nurdağı ilçesi ve Oğuzeli ilçesi plaka harf gruplarına yazımızın devamında ulaşabilirsiniz. İşte, Gaziantep ilçelerinin plaka kodları:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 27 AA 001 - 27 AZ 999
  • 27 A 0001 - 27 A 9999
  • 27 B 0001 - 27 B 9999
  • 27 D 0001 - 27 D 9999
  • 27 H 0001 - 27 H 9999
  • 27 BA 001 - 27 BZ 999
  • 27 DA 001 - 27 DZ 999
  • 27 E 0001 - 27 E 9999
  • 27 EA 001 - 27 EZ 999
  • 27 FA 001 - 27 FZ 999
  • 27 HA 001 - 27 HH 999
  • 27 KA 001 - 27 KZ 999
  • 27 LA 001 - 27 LZ 999
  • 27 MA 001 - 27 MZ 999
  • 27 PA 001 - 27 PZ 999
  • 27 RA 001 - 27 RZ 999
  • 27 TA 001 - 27 TZ 999
  • 27 UA 001 - 27 UZ 999
  • 27 YA 001 - 27 YZ 999
  • 27 K 0001 - 27 K 9999
  • 27 M 0001 - 27 M 9999
  • 27 S 0001 - 27 S 9999
  • 27 T 0001 - 27 T 9999

İslâhiye İlçesi Plaka Kodları:

  • 27 SA 001 - 27 SZ 999
  • 27 K 5000 - 27 K 5999
  • 27 SL 001 - 27 SV 999
  • 27 SZ 001 - 27 SZ 999

Nizip İlçesi Plaka Kodları:

  • 27 K 6000 - 27 K 7999
  • 27 NA 001 - 27 NZ 999
  • 27 N 0001 - 27 N 9999

Araban İlçesi Plaka Kodları:

  • 27 K 4000 - 27 K 4999
  • 27 ZA 001 - 27 ZZ 999

Nurdağı İlçesi Plaka Kodları:

  • 27 GA 001 - 27 GZ 999
  • 27 K 8000 - 27 K 8999

Oğuzeli İlçesi Plaka Kodları:

  • 27 VA 001 - 27 VZ 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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