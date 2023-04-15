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Haberler Gündem Trafik 25 Nerenin Plakası? 25 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Araçların ön ve arka tamponlarına sıkıca sabitlenen ve o aracın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen plakalar, araçların kimlik kartlarıdır. Beyaz bir zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan meydana gelen araç plakaları; sahip oldukları bu harf ve rakam kombinasyonları ile o aracın trafikte denetlenmesine olanak tanırlar. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

25 Nerenin Plakası? 25 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Tarihte ilk kez Fransa’da uygulanan taşıt kayıt plakaları, karayolu ile ulaşımın artması neticesinde önce Belçika oradan da İngiltere üzerinden tüm dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde de kullanılmakta olan plaka sistemi, araçları belirli bölgelerle ilişkilendirmektedir. Peki, 25 hangi şehrin plakası? Erzurum ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

25 Plaka Numarası Hangi İlin?

25 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Erzurum’dur. Osmanlı Devleti döneminden beri il statüsünde olan Erzurum’un bu konumu, cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş şehirlerinden bir tanesi olan Erzurum’un yüzölçümü 25.355 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 749 bin 754’tür.

Trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtları üzerine TÜİK’in gerçekleştirdiği bir çalışma neticesinde ise Erzurum’da trafiğe kayıtlı olan araç sayısının 125 bin 89 olduğu belirlenmiştir. Sayısı 100 bini aşan bu araçlar arasında kamu hizmetinde bulunan araçlardan şahıslara ait olan otomobillere, iş ve zirai makinelerden ağır tonajlı kamyonlara kadar tüm 25 plaka koduna sahip araçlar yer almaktadır.

Erzurum İlçelerinin Plaka Kodları:

Türkiye’de yer alan 81 ilde olduğu gibi Erzurum’a kayıtlı olan motorlu taşıtlarda da plakaların ilk sırasında yer alan sayılar ili; orta kısmında yer alan harfler ise o ile bağlı olan ilçeyi göstermektedir. 25 plaka koduna sahip olan bir aracın plakası incelendiğinde, plaka üzerine yer alan harflerden, o aracın Erzurum’un hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiğini anlamak mümkündür.

Erzurum’un merkez ilçeleri, Pasinler ilçesi, Oltu ilçesi, Hınıs ilçesi, Aşkale ilçesi, Horasan ilçesi ve İspir ilçesinin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Erzurum Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 25 AC 001 - 25 AZ 999
  • 25 C 0001 - 25 D 1000
  • 25 D 0001 - 25 D 9999
  • 25 DA 001 - 25 DL 999
  • 25 DR 001 - 25 DS 999
  • 25 DV 001 - 25 DZ 999
  • 25 EE 001 - 25 EN 999
  • 25 ER 001 - 25 EZ 999
  • 25 FC 001 - 25 FD 999
  • 25 FF 001 - 25 FL 999
  • 25 M 0001 - 25 M 9999
  • 25 T 0001 - 25 T 9999

Pasinler İlçesi Plaka Kodları:

  • 25 D 9200 - 25 D 9299
  • 25 PA 001 - 25 PA 999
  • 25 T 6250 - 25 T 6500

Oltu İlçesi Plaka Kodları:

  • 25 C 2000 - 25 C 2500
  • 25 D 9500 - 25 D 9699
  • 25 DN 001 - 25 DN 999
  • 25 DU 001 - 25 DU 999
  • 25 EA 001 - 25 EA 999
  • 25 EP 001 - 25 EP 999
  • 25 FE 001 - 25 FE 999
  • 25 NA 001 - 25 NZ 999
  • 25 T 5000 - 25 T 5500

Hınıs İlçesi Plaka Kodları:

  • 25 D 9700 - 25 D 9899
  • 25 DP 001 - 25 DP 999
  • 25 KA 001 - 25 KZ 999
  • 25 T 5501 - 25 T 5535

Aşkale İlçesi Plaka Kodları:

  • 25 C 1001 - 25 C 1500
  • 25 D 9000 - 25 D 9199
  • 25 DT 001 - 25 DT 999
  • 25 FA 001 - 25 FA 999
  • 25 RA 001 - 25 RA 999
  • 25 RC 001 - 25 RC 999
  • 25 RD 001 - 25 RF 999
  • 25 RH 001 - 25 RH 999
  • 25 RK 001 - 25 RL 999
  • 25 RN 001 - 25 RN 999
  • 25 RP 001 - 25 RZ 999

Horasan İlçesi Plaka Kodları:

  • 25 D 9300 - 25 D 9499
  • 25 HA 001 - 25 HZ 999
  • 25 T 6000 - 25 T 6250

İspir İlçesi Plaka Kodları:

  • 25 D 9900 - 25 D 9999
  • 25 EC 001 - 25 ED 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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