Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de plakalar üzerinde, o plakayı belirli coğrafi bölgelere bağlayan bir harf ve rakam dizilimi yer almaktadır. Peki, 20 hangi şehrin plakası? Denizli ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…
20 Plaka Numarası Hangi İlin?
20 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde, verilecek olan cevap Denizli’dir. Tarihte ilk kez 1876 yılında bir belediye teşkilatına sahip olan Denizli’nin il olması ise cumhuriyetin ilanının hemen ardından 1923 senesinde gerçekleşmiştir. Denizli’nin 20 plaka koduna sahip olduğu tarih ise 1962’dir. 1962 senesinde yürürlüğe giren bir yönetmelikle tüm vilayetlere birer plaka kodu atanmış ve Denizli de 20 plaka numarasını almıştır.
Ege Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Denizli’nin yüzölçümü 11.861 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 1 milyon 56 bin 332’dir. Sahip olduğu bu kalabalık nüfus, Denizli’deki motorlu taşıtların sayısına da yansımış ve yine 2022 TÜİK verilerine göre, bu şehirde trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı 446 bin 481 olarak ölçülmüştür.
Denizli’de trafiğe kayıtlı olan ve 19 plaka numarasına sahip olan bu araçlar arasında, motosikletlerden hafif ticari araçlara, iş makinelerinden hususi otomobillere kadar tüm araçlar yer almaktadır.
Denizli İlçelerinin Plaka Kodları:
Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, her bir ilin olduğu gibi o ile bağlı ilçelerin de kendilerine has plaka kodları bulunmaktadır. Taşıt plakalarının ilk sırasında yer alan rakam ve sayılar illerin, orta kısmında yer alan harf ve harf grupları ise o ile bağlı ilçelerin plaka kodlarını belirtmektedir.
Denizli vilayetinin merkez ilçeleri, Buldan ilçesi, Çal ilçesi, Acıpayam ilçesi, Çivril ilçesi, Çardak ilçesi, Çameli ilçesi, Kale ilçesi, Tavas ilçesi, Serinhisar ilçesi, Sarayköy ilçesi ve Güney ilçesi plaka kodları şu şekildedir:
Denizli Merkez İlçelerin Plaka Kodları:
- 20 A 0001 - 20 A 9999
- 20 AC 001 – 20 AZ 999
- 20 DA 001 – 20 DZ 999
- 20 EA 001 – 20 EZ 999
- 20 FA 001 – 20 FZ 999
- 20 M 0001 –20 M 9999
- 20 MA 001 – 20 MA 999
- 20 PA 001 – 20 PZ 999
- 20 S 0001 – 20 S 9999
- 20 T 0001 – 20 T 9999
- 20 YA 001 – 20 YZ 999
- 20 ZA 001 – 20 YZ999
Buldan İlçesi Plaka Kodları:
- 20 RA 001 – 20 RZ 999
Çal İlçesi Plaka Kodları:
- 20 NA 001 – 20 NZ 999
Acıpayam İlçesi Plaka Kodları
- 20 KA 001 – 20 KZ 999
Çivril İlçesi Plaka Kodları:
- 20 LA 001 – 20 LA 999
Çardak İlçesi Plaka Kodları:
- 20 UA 001 - 20 UZ 999
Çameli İlçesi Plaka Kodları:
- 20 E 0001 –20 E 9999
- 20 G 691 – 20 G 705
- 20 G 901 – 20 G 915
Kale İlçesi Plaka Kodları:
- 20 K 0001 – 20 K 9999
Tavas İlçesi Plaka Kodları:
- 20 HA 001 – 20 HZ 999
Serinhisar İlçesi Plaka Kodları
- 20 VA 001 – 20 VZ 999
Sarayköy İlçesi Plaka Kodları:
- 20 SA 001 – 20 SZ 999
Güney İlçesi Plaka Kodları:
- 20 TA 001 – 20 TZ 999
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