Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik 20 Nerenin Plakası? 20 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
ABONE OL

20 nerenin plakası? 20 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıkan ve daha sonra Belçika ile İngiltere üzerinden tüm dünyaya yayılan araç plaka sistemi; bir aracın kimlik kartıdır. Alüminyum bir levha üzerinde yer alan harf ve rakam kombinasyonlarından meydana gelen bu plakalar, her aracın kendine özgü ve tektir. Bir aracın hukuki ve cezai sorumluluğunun kimde olduğunu gösteren taşıt plakaları, araçların değişmez aksesuarları arasında yer almaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

20 Nerenin Plakası? 20 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de plakalar üzerinde, o plakayı belirli coğrafi bölgelere bağlayan bir harf ve rakam dizilimi yer almaktadır. Peki, 20 hangi şehrin plakası? Denizli ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

20 Plaka Numarası Hangi İlin?

20 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde, verilecek olan cevap Denizli’dir. Tarihte ilk kez 1876 yılında bir belediye teşkilatına sahip olan Denizli’nin il olması ise cumhuriyetin ilanının hemen ardından 1923 senesinde gerçekleşmiştir. Denizli’nin 20 plaka koduna sahip olduğu tarih ise 1962’dir. 1962 senesinde yürürlüğe giren bir yönetmelikle tüm vilayetlere birer plaka kodu atanmış ve Denizli de 20 plaka numarasını almıştır.

Ege Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Denizli’nin yüzölçümü 11.861 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 1 milyon 56 bin 332’dir. Sahip olduğu bu kalabalık nüfus, Denizli’deki motorlu taşıtların sayısına da yansımış ve yine 2022 TÜİK verilerine göre, bu şehirde trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı 446 bin 481 olarak ölçülmüştür.

Denizli’de trafiğe kayıtlı olan ve 19 plaka numarasına sahip olan bu araçlar arasında, motosikletlerden hafif ticari araçlara, iş makinelerinden hususi otomobillere kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Denizli İlçelerinin Plaka Kodları:

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, her bir ilin olduğu gibi o ile bağlı ilçelerin de kendilerine has plaka kodları bulunmaktadır. Taşıt plakalarının ilk sırasında yer alan rakam ve sayılar illerin, orta kısmında yer alan harf ve harf grupları ise o ile bağlı ilçelerin plaka kodlarını belirtmektedir.

Denizli vilayetinin merkez ilçeleri, Buldan ilçesi, Çal ilçesi, Acıpayam ilçesi, Çivril ilçesi, Çardak ilçesi, Çameli ilçesi, Kale ilçesi, Tavas ilçesi, Serinhisar ilçesi, Sarayköy ilçesi ve Güney ilçesi plaka kodları şu şekildedir:

Denizli Merkez İlçelerin Plaka Kodları:

  • 20 A 0001 - 20 A 9999
  • 20 AC 001 – 20 AZ 999
  • 20 DA 001 – 20 DZ 999
  • 20 EA 001 – 20 EZ 999
  • 20 FA 001 – 20 FZ 999
  • 20 M 0001 –20 M 9999
  • 20 MA 001 – 20 MA 999
  • 20 PA 001 – 20 PZ 999
  • 20 S 0001 – 20 S 9999
  • 20 T 0001 – 20 T 9999
  • 20 YA 001 – 20 YZ 999
  • 20 ZA 001 – 20 YZ999

Buldan İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 RA 001 – 20 RZ 999

Çal İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 NA 001 – 20 NZ 999

Acıpayam İlçesi Plaka Kodları

  • 20 KA 001 – 20 KZ 999

Çivril İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 LA 001 – 20 LA 999

Çardak İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 UA 001 - 20 UZ 999

Çameli İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 E 0001 –20 E 9999
  • 20 G 691 – 20 G 705
  • 20 G 901 – 20 G 915

Kale İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 K 0001 – 20 K 9999

Tavas İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 HA 001 – 20 HZ 999

Serinhisar İlçesi Plaka Kodları

  • 20 VA 001 – 20 VZ 999

Sarayköy İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 SA 001 – 20 SZ 999

Güney İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 TA 001 – 20 TZ 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

14 Nerenin Plakası? 14 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 14 nerenin plakası?
13 Nerenin Plakası? 13 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait? htka
GÜNDEM 13 nerenin plakası?
11 Nerenin Plakası? 11 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 11 nerenin plakası?
Muğla'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
GÜNDEM Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! Ev hanımlarına emeklilik şartları neler? Kadınlarda erken emeklilik olacak mı?
GÜNDEM Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor
AÖL sınav tarihleri takvimi 2023: AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak?
GÜNDEM AÖL sınav tarihleri açıklandı!
DSİ İŞÇİ ALIMI başvuru tarihleri 2023: DSİ 1727 işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
GÜNDEM Bakan açıkladı! DSİ 1727 işçi alımı yapıyor!
AF MI ÇIKACAK? 7. Yargı Paketi'nde af yasası var mı genel af çıkacak mı? İşte 7. yargı paketi içeriği ve maddeleri
GÜNDEM 7. Yargı Paketi ile af yasası gündemde!
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 | Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır, kimler başvurabilir? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?
GÜNDEM Sandık görevlisi ücretleri ve başvuru şartları
EYT BAŞVURU SONUCU sorgulama ekranı: 2023 SGK ile EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir, kaç günde belli olur?
GÜNDEM EYT başvuru sonuçları açıklandı mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.