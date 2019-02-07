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İstanbul Kartal'da dün yaşanan faciada 14 daireli 8 katlı bir bina çöktü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayda 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralı kurtarıldığını söyledi. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de, bina hakkında yıkım kararı olduğu iddialarını yalanladı. Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutup izlediği feci olay, benzer yapıdaki binlerce evi kapsayan 'İmar Barışı' mevzuatını yeniden gündeme getirdi. Zira İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, binanın 3 katının kaçak olduğunu açıkladı. Malum imar barışı, geçen yıl yürürlüğe girdiği andan itibaren tartışma yaratmıştı. Hem ruhsatsız hem de iskansız olan binaların direkt vatandaşın beyanını esas alarak 'İmar Barışı'ndan yararlanmaları kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Herhangi bir mühendislik hesabından yoksun olan kaçak yapıların 'kaçak' kapsamından çıkmasının yaratacağı tehlikeye dikkat çekilmişti. Uzmanlar, özellikle de deprem kuşağındaki bölgelerdeki riske vurgu yapmıştı. Peki dün Kartal'da 3 kişiye mezar olan ve 3 katı kaçak olan bina imar barışına başvurdu mu? Kartal Belediyesi'nden aldığım bilgiye göre bina sakinleri Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapmış. Tabii bu durumda akıllara şu soru takılıyor; Benzer tehlike içeren, imar barışıyla 'kaçak'lıktan çıkıp 'yasal' olan daha kaç bina var?
VALİ: 3 KAT KAÇAK, BELEDİYE: 2 KAT
Kartal Belediyesi, çöken binaya ilişkin merak edilen konulara açıklık getirdi. Dün İstanbul Valisi binanın 3 katının kaçak olduğunu söylemişti fakat Kartal Belediyesi yetkilileri 2 katın kaçak olduğunu açıkladı. Buna göre; Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binanın ardından yapılan araştırmalar kapsamında; Yeşilyurt Apartmanı'nın inşaatına 23 Kasım 1992 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlenen 2-39 no'lu yapı ruhsatıyla başlanmış. Söz konusu bina toplam 6 Kat (Zemin+5 Kat) olarak ruhsatlandırılmışken, projeye 2 kat daha ruhsatsız ilave yapılmış ve bu katlarda oluşan 4 adet daireye de hak sahipleri tarafından 1998 tarihinde bina vergi beyanında bulunulmuş.
YIKIM TUTANAĞI UYGULANMAMIŞ
Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, binanın imar arşiv dosyası incelendiğinde 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili 32. ve 42. maddelerine göre ruhsatsız 2 kat ve 4 daire ile ilgili herhangi bir yıkım tutanağı veya para cezası uygulanmamış. 2017 yılına gelindiğinde binanın zemin katında bulunan dükkanın işletme ruhsatı bulunmaksızın gayrı kanuni bir şekilde çalıştığını tespit eden Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince bu dükkanın tutanak tutulmak suretiyle ilgili binada faaliyetine son vermesi sağlanmış.
'YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURUSU BULUNUYOR'
Kartal Belediyesi, çöken binanın tartışma konusu olan 'İmar Barışı' kapsamına girip girmediği konusunda ise şu açıklamayı yaptı: "Bahse konu binanın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti veya tespit başvurusu bulunmadığı, bunun aksine "İmar Barışı" olarak bilinen mevzuat kapsamında da hak sahipleri tarafından Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bulunmaktadır."
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