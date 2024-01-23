3 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakoluna teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakoluna teslim oldu
Giriş: 23.01.2024 - 19:51 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:51
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3 PKK'lı teröristin güvenlik birimlerine teslim olduğu bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.