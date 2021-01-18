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HaberlerGündem3. Sayfa2 kadının korku dolu anları! 30 metrede asılı kaldı
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2 kadının korku dolu anları! Otomobil 30 metre yükseklikte asılı kaldı

Ankara'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp bariyerleri aştı. 30 metre yükseklikten düşmek üzereyken asılı kalan araçtaki 2 kadın, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı

2 kadının korku dolu anları! 30 metrede asılı kaldı
DHA

Ankara'da, kontrolden çıkan otomobil, 30 metre yükseklikten düşmek üzereyken asılı kaldı. Araçtaki 2 kişi, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. 3222'inci Cadde istikametinden 3230'uncu Sokak'ta bulunan evlerine doğru giden Dilan E. yönetimindeki 06 DM 3285 plakalı otomobil, gece boyu süren kar yağışında yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşıp sürüklenen otomobil, 30 metreden düşmek üzereyken asılı kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri yara almayan sürücü Dilan E. yanındaki Ceyda P., polis ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Araç, çekiciyle kurtarılarak otoparka kaldırıldı.

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