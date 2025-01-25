Afyonkarahisar'da 30 ton taklit üretim kaşar ve beyaz peynir ele geçirildi
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, değişik markaları taklit ederek peynir üretimi gerçekleştiren tesise yaptığı baskında 30 ton kaşar, bir ton beyaz peynir ele geçirdi
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin bir tesise gerçekleştirdiği baskında taklit üretim kaşar ve beyaz peynir ele geçirildi.
Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmede farklı markalara ait ürünlerin taklit edilerek satışa sunulduğu yönünde bilgi aldı.
Ardından harekete geçen ekipler, söz konusu tesise baskın yaparak arama yaptı. Aramada 30 ton kaşar, 1 ton beyaz peynir, 31 ton süt, 263 bin adet marka etiketi ve paketlemede kullanılan binlerce koli ve paket ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.