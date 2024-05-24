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        30 yılı duyunca adliyeyi birbirine kattılar

        Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla yargılanan 3 sanığın, 20 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilince adliyede ortalık karıştı. Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda tekme tokat birbirine girdi. O anlar kameralara yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:50
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        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar, aileleri ve avukatları hazır bulundu.

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        Sanıklar suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanıklar hakkında 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

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        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi. Küfürlerin edildiği ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı. Kavga anı ise kameralara yansıdı.

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        NE OLMUŞTU?

        Polis ekipleri, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından O.K. (31), S.A. (25), M.A. (28) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

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        İfadeleri alınan şüpheliler, 26 Ocak 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #adliye
        #kavga
        #kocaeli
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