31 Aralık tatil mi? sorusu yarın yani Salı günü 2019'un son gününün ardından, 2020 yılbaşını yani 1 Ocak'ı yaşamaya başlayacak olmamız nedeniyle soruluyor. Başta çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere pek çok kişi 31 Aralık ve yılbaşının tatil olup olmadığını merak ediyor. 31 Aralık ve yılbaşı tatili ile tüm ayrıntılar haberimizde...

31 ARALIK SALI TATİL Mİ? (YARIN)

Bu sene 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. Ancak 31 Aralık resmi olarak tatil değil. Yani okullar açık olacağı gibi özel bir izin söz konusu değilse herkes işe gidecek.

YILBAŞI TATİL Mİ?

1 Ocak resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Yani bu senede 1 Ocak Çarşamba günü resmi kurumlar ve okullar kapalı olacak. Bu sene yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Çarşamba gününden ibaret olacak.

YARIN BANKA, PTT VE ECZANELER AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için yarın tüm resmi kurumlar açık olacak ve hizmet verecek. Banka, PTT ve eczanalar de açık olacak kurumlar arasında yer alıyor. Ancak 1 Ocak'ta tüm bu kurumlar tatilde olacak.