Yarın PTT, banka, noter, kargo, borsa ve eczaneler açık mı? sorusu yeni yıl kutlamaları nedeniyle araştırılıyor. PTT, banka, noter, kargo, borsa ve eczanelerde işlem yapmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...

YARIN BANKA, PTT, NOTER, KARGO, BORSA, ECZANELER AÇIK MI?

Türkiye'de yılbaşında resmi tatil sadece 1 Ocak. 31 Aralık yani yarın resmi tatil olmadığı için tüm kurum ve kuruluşlar ile şirketler açık olacak. 1 Ocak 2020 çarşamba günü ise banka, PTT, noter, kargo, borsa, eczaneler kapalı olacak. Eczaneler nöbetçilik sistemiyle hizmet verecek. Aşağıdaki bağlantı üzerinden tüm illerin nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

YARIN OKULLAR AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için eğitim yarın da devam edecek. Ancak 1 Ocak resmi tatil olduğu için okullarda da eğitime ara verilecek.