'3391 kilometre'yi anlattılar

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OTTO Entertainment ile Böcek Films’in yapımcılığında, yönetmenliğini Deniz Enyüksek’in üstlendiği film hakkında Ömer Faruk Sorak, filmin gösterime 12 Ocak'ta vizyona gireceğini söyleyerek, "Bizi çok heyecanlandıran bir maratonun sonuna geldik. En heyecanlı yerine geldik. Biz bu filmi yaparken klasik ama gerçekten bir aile duygusuyla çok eğlenerek, inanarak, birbirine her anlamda destek olan bir ekiple bugüne geldik" dedi.

Yönetmen Deniz Enyüksek, Ömer Faruk Sorak'ın kendisine yönetmenlik teklif etmesinin çok kıymetli olduğunu ifade ederek duygularını; "Bunu hayata geçirmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım ve çok güzel bir süreç geçirdik birlikte. Harika bir ekiple çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bir ay gibi çok kısa sürede hazırlandık. Bir anda ülkeler, şehirler değiştirip çok hazırlanması normalde çok daha uzun sürecek bir işi iki ayda bitirdik. Hazırlık, çekim ve Paris dahil olmak üzere ben filmden çok razıyım. Çok içime sindi. Umarım sizler de çok seveceksiniz. Bu film sadece bu kitabın okuyucuları için değil, aynı zamanda benzer hisleri yaşayan o yaştaki kitleyi ve kitabı hiç bilmeyenlerin de kendinden bir şeyler bulabileceği bir film olduğunu düşünüyorum" şeklinde dile getirdi.

Otto Entertainment’tan Burak Demiral ise duygu ve görüşleri için; "Bir yatırım holdingi olarak tüm yatırımlarımıza yenilikçi ve ezber bozan bir perspektif ile yaklaşıyoruz. Böylelikle piyasalarda menkul kıymetlere değer katan yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Melih Dinçer de dâhil olmak üzere yatırım yaptığımız bütün projelerde bilfiil işin içinde yer alarak katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Bu projede de aynı anlayışla hareket ettiğimiz için hem yazarımız Beyza'nın inanılmaz kitlesini hem de oyuncularımızın harika ışığını, enerjisini ve Deniz hocamızın çok uzun zamandır açıkçası beyaz perdede uzun zamandır görmediğimiz bir aşk filmi çıkartmış olmasını yakından tecrübe etmiş olduk. Tabii ki bir marka olarak Ömer Faruk Sorak projenin her anında yanımızdaydı, arkamızdaydı. Çıkan işin bu kadar iyi olması gerçekten şans eseri olan bir şey değil. Seyredecek olan herkes aynı şeyi düşünecektir. Bundan adım gibi eminim" cümlelerini sarfetti.