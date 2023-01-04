EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartılmıştı.

Bugün AK Parti Grup Toplantısında partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı artışı müjdesiyle birlikte en düşük emekli maaşına 2023 Ocak ayı itibariyle zamlanacağı müjdesini de verdi. Buna göre 1 Ocak 2023 itibariyle en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olacak.