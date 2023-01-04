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3500, 3800, 4000, 4500 ve 5000 TL maaş alanlar için zamlı emekli maaşlar...

Emekli maaş zammı üçüncü kez güncellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün memur ve emekli maaşlarına refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Bugün ise memur ve emekli zamlarının yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. Son dakika açıklamasının ardından 3500, 3800, 4000, 4500 ve 5000 TL maaş alanlar zamlı emekli maaşlarının ne kadar olduğunu sorgulamaya başladılar. İşte 3500, 3800, 4000, 4500 ve 5000 TL maaş alanlar için zamlı emekli maaşlar...

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  • 3500, 3800, 4000, 4500 ve 5000 TL maaşlar alanlar ne kadar, kaç TL yeni emekli maaşı alacak?

    2023 emekli maaş zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre; En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Yapılan yüzde 30 zammın ardından vatandaşlar yeni zamlı maaşlarının ne kadar olduğunun yanıtını sorgulamaya başladılar. İşte 3500, 3800, 4000, 4500 ve 5000 TL maaş alanlar için zamlı emekli maaşlar...
  • 3500, 3800, 4000, 4500 ve 5000 TL maaşlar alanlar ne kadar, kaç TL yeni emekli maaşı alacak?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

    En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartılmıştı.

    Bugün AK Parti Grup Toplantısında partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı artışı müjdesiyle birlikte en düşük emekli maaşına 2023 Ocak ayı itibariyle zamlanacağı müjdesini de verdi. Buna göre 1 Ocak 2023 itibariyle en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olacak.
  • 3500, 3800, 4000, 4500 ve 5000 TL maaşlar alanlar ne kadar, kaç TL yeni emekli maaşı alacak?

    İŞTE YENİ EMEKLİ MAAŞLARI 2023

    SSK (2000 Öncesi) 2022 Temmuz ayında 4.687 TL alırken 2023 Ocak ayından itibaren 5.859 TL emekli maaşı alacak.

    SSK (2000 Sonrası) 2022 Temmuz ayında 2.905 TL alırken 2023 Ocak ayından itibaren 5.500 TL emekli maaşı alacak.
  • 3500, 3800, 4000, 4500 ve 5000 TL maaşlar alanlar ne kadar, kaç TL yeni emekli maaşı alacak?

    SSK ve Bağ-Kur (2000 öncesi) 2022 Temmuz ayında 5.021 TL maaş alırken 2023 Ocak ayında 6.527 TL emekli maaşı alacak.

    SSK ve Bağ-Kur (2000 öncesi) 2022 Temmuz ayında 4.526 TL maaş alırken 2023 Ocak ayında 5.884 TL emekli maaşı alacak.
  • 3500, 3800, 4000, 4500 ve 5000 TL maaşlar alanlar ne kadar, kaç TL yeni emekli maaşı alacak?

    Bağ-Kur (Esnaf) 2022 Temmuz ayında 3.415 TL alırken 2023 Ocak ayından itibaren 5.500 TL emekli maaşı alacak.

    Bağ-Kur (Tarım) 2022 Temmuz ayında 3.219 TL alırken 2023 Ocak ayından itibaren 5.500 TL emekli maaşı alacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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