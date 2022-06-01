3600 ek göstergede sona doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında kamuoyuna duyurduğu öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkartılmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığı’nın şubat ve mart aylarında MEMUR-SEN ile yaptığı toplantıların ardından bağlı sendikalar da taleplerini ilettiler. MEMUR-SEN ile 10 Mayıs’ta yapılması planlanan son toplantı ay sonuna ertelenmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bürokratlarca hazırlanan 3600 ek gösterge ile ilgili alternatifleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a aktardı. Oktay da dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yaptı. Erdoğan’ın alternatifler ile ilgili değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerde MEMUR – SEN ile Çalışma Bakanlığı arasında son bir toplantı daha yapılması bekleniyor.

MEMUR – SEN ile KAMUSEN VE KESK başından beri ek göstergenin kapsamının genişletilmesini talep ediyor. MEMUR SEN görüşmeler sırasında tüm memurların ek gösterge kapsamına alınarak, şu an hiçbir göstergesi olmayanlara da ek gösterge verilmesini, 3000 ek göstergenin altındaki memurlar için tazminat yansıtma oranının artırılmasını istedi. Sendika ayrıca, mevcut ek göstergelere ilaveten hiyerarşik denge gözetilerek yeni ek gösterge rakamları belirlenmesini talep etti.

MALİYET TAHMİNİ 80 – 100 MİLYAR TL

Edinilen bilgilere göre, ekonomi yönetiminin eğilimi, 3600 ek göstergenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk açıklaması doğrultusunda öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile sınırlı tutulması yönünde. Ancak, nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Maliye yetkililerinin toplantılarda verdiği bilgiye göre, 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24’ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25’i ise 2200 – 3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor. Toplantılarda maliyet hesabına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak, kulislere yansıyan bilgilere göre, Maliye, tüm memurlara ek gösterge verilmesinin maliyetinin 80 – 100 milyar liraya ulaşacağını hesapladı.

Maliye’nin hesabının, tüm memurların birinci dereceden emekli olacakları, emekliliği gelmiş olanların hemen emekliye ayrılacağı ve bundan dolayı yüklü ikramiye ödenmesi gerekeceği, emekli olanların yerine yeni personel istihdam edilmesinin ilave yük getireceği varsayımına dayandığı yorumları yapılıyor.

EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYELERİNE NASIL YANSIYACAK?

Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlamış olanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak. Öğretmen, polis ve dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu din görevlilerinden 25 yıl hizmet üzerinden emekli olanlar şu an 5.242 TL, hemşireler ile diğer lisans mezunu din görevlileri ise 5.095 TL emekli aylığı alıyor. Otuz yıl hizmeti olanlar ise sırasıyla 5.592 TL ve 5.435 TL aylık alıyorlar. Ek göstergenin 3600’e çıkartılması halinde aynı kişiler 25 yıl hizmet üzerinden 6.399 TL, 30 yıl hizmet üzerinden ise 6.826 TL aylık alacaklar.

3600 ek gösterge ile emekli aylığı ve ikramiye ne olacak? (25 yıl hizmet üzerinden) (TL) Mevcut emekli aylığı Mevcut ikramiye 3600 sonrası emekli aylığı 3600 sonrası ikramiye Emekli aylığı farkı İkramiye farkı Öğretmen 5.242 168.030 6.399 205.113 1.157 37.083 Polis 5.242 168.030 6.399 205.113 1.157 37.083 Hemşire 5.095 163.321 6.399 205.113 1.304 41.792 İmam - hatip (*) 5.242 168.030 6.399 205.113 1.157 37.083 İmam - hatip (**) 5.095 163.321 6.399 205.113 1.304 41.792 Emekli aylıklarına yüzde 4 oranında ek ödeme dahildir. (*) 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu (**) Lisans mezunu

Memuriyete 2008 öncesinde başlamış olup kanun çıktıktan sonra emekli olan söz konusu memurların emekli ikramiyeleri artacak. Öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu din görevlilerinin ikramiyeleri 25 yıllık hizmet üzerinden 37.083 TL, 30 yıllık hizmet üzerinden ise 44.499 TL artacak.

Hemşire ve diğer lisans mezunu din görevlilerinin ikramiyeleri ise 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanlarda 41.792 TL, 30 yıllık hizmetle emekli olanlarda ise 50.200 TL artacak.

3600 ek gösterge ile emekli aylığı ve ikramiye ne olacak? (30 yıl hizmet üzerinden) (TL) Mevcut emekli aylığı Mevcut ikramiye 3600 sonrası emekli aylığı 3600 sonrası ikramiye Emekli aylığı farkı İkramiye farkı Öğretmen 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499 Polis 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499 Hemşire 5.435 195.936 6.826 246.136 1.391 50.200 İmam - hatip (*) 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499 İmam - hatip (**) 5.435 195.936 6.826 246.136 1.391 50.200 Emekli aylıklarına yüzde 4 oranında ek ödeme dahildir. (*) 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu (**) Lisans mezunu

ÖĞRETMENLERİN EK GÖSTERGESİ TAMAM

Öğretmenlerin ek göstergesi, şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 3000’den 3600’e yükseltildi. Emekli öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge üzerinden emekli aylığı alacaklar.

Ek gösterge ile ilgili düzenlemenin TBMM tatile girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor. Yasa yaz aylarında çıkartılsa bile polis, hemşire, din görevlisi ile hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilen diğer memurların yeni ek göstergeleri de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilecek olanların başında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, il ve ilçe müftüleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareciler yer alıyor.

2008 SONRASI MEMURİYETE BAŞLAYANLAR YARARLANAMAYACAK

2008 yılından sonra memuriyete başlayanlar Emekli Sandığı Kanunu’na değil, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi bulunuyorlar. Bunların emekli aylıkları ek gösterge üzerinden değil, tüm çalışma yaşamları boyunca elde ettikleri kazançlar üzerinden hesaplanacak.

2008 sonrası memuriyete başlayanlar 3600 ek gösterge ile çalışırken 60 lira, emekli olduklarında da 80 lira dolayında artıştan yararlanacaklar.