Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik 39 yıl sonra Merve Özbey'in sesinden

        39 yıl sonra Merve Özbey'in sesinden

        Merve Özbey, müzikseverlerle yeni cover çalışması 'Bir Ateşe Attın Beni' ile tekrar bir araya geldi. 'Bir Ateşe Attın Beni', dijital platformlarda yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 08:46 Güncelleme: 28.02.2025 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        39 yıl sonra Merve Özbey'in sesinden
        ABONE OL

        Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, yeni cover çalışması 'Bir Ateşe Attın Beni'yle müzikseverlerle bir kez daha buluştu.

        Kamuran Akkor'un 1986'da çıkardığı şarkıyı yeni düzenlemesiyle 39 yıl sonra yeniden seslendiren Merve Özbey, o yılların sevilen şarkısına bu projeyle taze bir yorum kattı.

        Sözlerine Ali Tekintüre, müziğine Ahmet Özcan Ertürk'ün imza attığı şarkının yeniden düzenlemesini Celil Yavuz yaptı. Şarkının klibi için Özbey'in bir fotoğrafı yapay zekâ yardımıyla hareketlendirilerek lirik bir video oluşturuldu.

        REKLAM

        'Bir Ateşe Attın Beni', 28 Şubat Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Merve Özbey
        #bir ateşe attın beni
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
        "4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe girecek"
        "4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe girecek"
        "Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü"
        "Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Trump ile görüşecek
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Trump ile görüşecek
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        Gece çalışan kadın işçiye servis
        Gece çalışan kadın işçiye servis
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Yabancı hakeme karşı
        Yabancı hakeme karşı
        Ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!
        Ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Mourinho'ya 4 maç, Buruk'a 1 maç ceza!
        Mourinho'ya 4 maç, Buruk'a 1 maç ceza!
        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!